Welkom bij de juwelier van alle Nederlandse topvoetballers

Voetballers hebben tegenwoordig zoveel geld, dat ze bijna voor elk klusje wel een mannetje hebben. Zo schreven we eerder al over personal shoppers en een videograaf die instagram-content maakt voor voetballers. Voor het ontwerp van sieraden kloppen veel grote Nederlandse voetballers als Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Hakim Ziyech aan bij een jongen uit Amerika. Willen ze een sicke diamanten ketting of een glimmend horloge, dan weten ze Zahir Jooma (30) uit Atlanta te vinden.

Zahir runt samen met zijn twee broers de zaak Icebox. Hij leerde sieraden maken door jarenlang bij zijn ouders mee te kijken. Inmiddels koopt zo’n beetje iedereen die ook maar een klein beetje bekend is zijn sieraden bij de familie Jooma. Artiesten als Drake, Post Malone en Billie Eilish lopen regelmatig hun winkel binnen. Ook sporters als Shaquille O’Neal, Floyd Mayweather en Lewis Hamilton zweren bij de ontwerpen van Zahir.

VICE sprak Zahir over de unieke smaak van Memphis Depay, sieradencollecties van vijftig miljoen dollar en hoe een groot deel van het Nederlands elftal klant bij hem werd.

Zahir met Ryan Babel. Foto via Zahir.

VICE: Hey Zahir, ligt de sieradenwereld door het coronavirus op zijn gat?

Zahir Jooma: Ik had verwacht dat de verkoop flink zou afnemen, maar dat is juist niet het geval. Onze klanten vervelen zich en hebben eindelijk tijd om te shoppen, waardoor ze juist veel bestellen. Zo kunnen ze na de quarantaine weer fris de deur uit met hun nieuwe ketting of horloge.

Hoe ziet jouw werkweek er normaal gesproken uit?

Van maandag tot en met vrijdag ben ik in onze winkel in Atlanta. Dan zit ik met vijf anderen sieraden te ontwerpen. De een gaat over het gewicht van de diamanten, de ander over de lay-out: iedereen in het team heeft zijn eigen specialiteit. Atlanta is een stad vol bekende mensen, dus dagelijks komen er meerdere beroemdheden de zaak binnenlopen. Bijna elk weekend vlieg ik naar klanten toe in Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Het is soms best slopend, maar ik ben ook erg blij dat ik deze mensen van dienst kan zijn.

Hoe ziet zo’n bezoek aan het buitenland er uit?

De laatste keer dat ik bijvoorbeeld naar Nederland vloog, ging ik eigenlijk alleen voor een reparatie van een van de vele horloges van Memphis Depay. Zijn horlogeband moest worden aangepast – iets wat alleen wij konden doen. Als zo’n afspraak staat, stuur ik de rest van de jongens ook een berichtje: “Ik kom naar Nederland, dus laat me weten als jullie iets nodig hebben.” Vooraf vragen ze me dan of ik wat ontwerpen kan maken. In twee dagen tijd kan ik met ongeveer acht voetballers afspreken om mijn ontwerpen te presenteren. Als ze iets bestellen gaan wij aan het werk en sturen we het uiteindelijk van Atlanta naar Nederland. Meestal combineer ik een bezoek aan Nederland ook met een stop in bijvoorbeeld Turkije, Frankrijk of Italië.

Zahir met Memphis Depay. Foto via Zahir.

Hoe ben je deze wereld ingerold?

Mijn familie zit al meer dan veertig jaar in deze business. Mijn ouders hebben ons vanaf jongs af aan in de weekenden en vakanties getraind om de beste te worden. Eerst mocht ik op mijn tiende alleen de glazen platen poetsen waar de sieraden onder liggen. Een paar jaar later mocht ik de sieraden schoonmaken en uiteindelijk ben ik met mijn creativiteit langzaam gaan ontwerpen. Ik profiteer er nu nog van dat ik helemaal onderaan de ladder ben begonnen. Laatst heb ik nog de hele sieradencollectie van Floyd Mayweather schoongemaakt, met een waarde van meer dan vijftig miljoen dollar. Hij heeft toen minstens vijf keer gezegd: “Ik ben over de hele wereld geweest, maar niemand maakt het zo glimmend als jij.”

Wie was de eerste Nederlandse voetballer waarvoor je ging werken?

Op een dag kwam er een jongeman onze winkel in Atlanta binnenlopen. We hadden geen idee wie hij was, maar door hoe hij zichzelf presenteerde, dachten we wel meteen dat hij heel belangrijk moest zijn. Hij gaf aan dat hij van onze spullen hield en hij bleef maar kopen. De volgende dag kwam hij weer terug en kocht hij opnieuw heel veel. Toen pas kwam ik erachter wie hij was: Memphis Depay. In Amerika is voetbal niet zo populair, dus ik had geen flauw idee. Ik had ook nog nooit een klant uit de voetballerij gehad, dus er ging een compleet nieuwe wereld voor me open.

Hoe is het om voor Memphis te werken?

Ik ben vereerd om zijn juwelier te zijn, maar Memphis heeft een unieke smaak en een bijzondere visie. Hij heeft een scherp oog voor design en is heel modebewust. Het is geweldig om op maat gemaakte sieraden voor hem te maken. Soms duurt het wel twee maanden tot we tot een definitief ontwerp komen. Eigenlijk is Memphis een kunstwerk op zich. Twee maanden geleden was ik nog met hem en Quincy Promes in Rotterdam. Quincy zei: “Memphis heeft zes hersenen! Hij is zo slim!” Dat is echt zo, man. De meeste professionals zijn heel erg goed in één ding, maar Memphis heeft kwaliteiten op heel veel gebieden.

Zahir met Quincy Promes. Foto via Zahir.

Wat voor sieraden maak je voor Memphis?

Hij heeft allerlei unieke sieraden, want hij wil nooit dat zijn sieraden ook maar enigszins op die van iemand anders lijken. Ik heb bijvoorbeeld een ring voor hem gemaakt, met allerlei transformerende delen. Ik heb ook nog een vlinderketting voor hem gemaakt. Hij stuurde me zelf een foto op van een vlinder die veel voor hem betekende. Ik werkte een maand intensief aan het ontwerp en toen kreeg hij ineens het idee dat de vlinder dubbelzijdig moest worden, met aan allebei de kanten diamanten. Hij wilde de vlinder ook met allerlei verschillende diamanten, die zoveel mogelijk overeenkomen met de kleuren van de echte vlinder. Ik hou ervan dat Memphis me zulke uitdagingen geeft, waardoor ik het beste uit mezelf kan halen.

Jullie werken met een groot team van ontwerpers en de materialen klinken ook niet goedkoop. Wat kost het om zo’n sieraad te maken?

Ik vind het niet netjes om specifieke bedragen per artikel te noemen. Maar als Memphis een een enkel sieraad bij ons bestelt, gaat dat vaak wel over de honderdduizend dollar heen. Hij koopt alleen het beste van het beste; spullen die hij zijn hele leven kan blijven dragen. Zo heb ik laatst een kruis voor hem gemaakt met diamanten aan de voor- en achterkant van de ketting. Hij is prachtig geworden en ik denk ook niet dat iemand ooit meer geld uit heeft gegeven aan een kruis dan hij.





Voor welke Nederlandse voetballers werk je nog meer?

Na Memphis ging het balletje rollen. Hij introduceerde me bij Quincy Promes. Quincy bleef in het begin maar bestellingen doen via WhatsApp. Memphis en Quincy kwamen later een keer naar de winkel in Atlanta en lieten me FaceTimen met Georginio Wijnaldum. Zo ontstond er een domino-effect. Ik heb nu meerdere klanten bij Liverpool en vanuit Nederland zijn onder anderen Steven Bergwijn, Hakim Ziyech, Eljero Elia, Garry Rodrigues, Luciano Narsingh, Leroy Fer en Kenneth Vermeer goede klanten. Er zijn er nog wel meer, maar het is te veel om op te noemen. Het is een prachtig cadeau dat ik zaken mag doen met die jongens uit Nederland.

Waarom?

Het voelt soms alsof ik werk met vrienden in plaats van klanten. Ze hoeven niet aardig te zijn, maar dat is een keuze die ze zelf maken. De Nederlanders verschillen daarmee wel van de Amerikaanse klanten. Laatst was ik in Nederland met Eljero Elia, en hij nam me toen mee naar het hoofdkantoor van BALR en 433. Ik mocht meekijken bij het kledingontwerp, de social media-afdeling en de interviews. Zoiets hoeft hij niet te doen, dus dat vond ik heel tof van hem. Weet je wat me ook opvalt aan de Nederlandse klanten?

Nou?

Nederlanders kopen veel meer voor vrienden dan Amerikanen. Rond de kerst krijg ik van de Nederlandse gasten altijd een lange lijst met spullen, zonder dat ze voor zichzelf bestellen. Soms kopen ze wel voor tien verschillende mensen.

Zahir met Steven Bergwijn. Foto via Zahir.

Wat is het duurste sieraad dat je ooit hebt verkocht?

Dat was een zeldzame ring van roze diamanten, die kostte 1,2 miljoen dollar. Een NBA-speler kocht die voor zijn vrouw. We hebben wel meer transacties gehad boven de miljoen dollar, maar vaak gaat het dan om meerdere sieraden.

Ik zag op Instagram dat zelfs sterren als Drake en Post Malone sieraden bij jullie kopen. Hoe is het om dat soort gasten in je winkel te hebben?

Dat kan soms voor een enorme chaos zorgen, zoals die keer met Post Malone. Alles wat hij aanraakte, kocht hij. Het leek wel of er een moderne koning de winkel binnenkwam. Er stonden minstens honderd mensen buiten de winkel. We hebben toen besloten de deuren op slot te gooien en al onze bodyguards buiten te zetten. Post Malone had ook nog eigen beveiligingsteam mee en zij gingen met hem mee naar binnen. In de chaos kwamen er ook nog vier rijke mannen aanrijden in hun Pagani-auto’s, die hadden gehoord dat Post bij ons in de winkel was. Zo’n auto wordt maar twintig keer gemaakt, en kost drie miljoen dollar. Een van die mannen wilde dat Post zijn handtekening op die auto zou zetten en dat heeft hij gedaan. Het was een gekkenhuis.

Hoe zit het eigenlijk met jouw veiligheid? Je zult vast een doelwit zijn voor boeven.

Aan het begin van vorig jaar hebben we een verschrikkelijke overval gehad bij de winkel. Godzijdank is niemand gewond geraakt. Sindsdien hebben we fulltime drie extra bodyguards aan ons beveiligingsteam toegevoegd. Er staat altijd een beveiliger op mijn oprit die ‘s nachts ook rond het huis loopt. We hebben thuis geen cash of dure spullen liggen, maar het gevaar is dat ze je kidnappen en vervolgens meenemen naar de winkel om daar sieraden te stelen. Daarom staat er ook altijd een beveiliger van de familie ‘s nachts bij onze winkel.

Voel je jezelf weleens onveilig?

Dankzij het beveiligingsteam voel ik me wel veilig, maar het blijft altijd risicovol. Ik draag zelf altijd alleen een Apple Watch, terwijl ik ook een horloge van een ton heb. Die doe ik alleen aan naar een feestjes of speciale events. Dan heb ik mijn beveiliger bij me die me overal naartoe volgt. Zelfs als ik naar de wc ga.

Heb je in Nederland ook altijd beveiliging bij je?

We versturen alle sieraden verzekerd met FedEx naar de klanten toe, dus ik neem nooit dure spullen mee op reis. Toch vind ik het belangrijk om de klanten persoonlijk te ontmoeten, zodat ze weten met wie ze zaken doen. Ik ga soms alleen naar Europa om de maat van iemands horloge te verstellen of om sieraden van klanten mee te nemen voor reparatie. Als ik naar Nederland ga, heb ik altijd beveiliging bij me, zelfs als ik geen sieraden bij me draag. Mensen herkennen me van Instagram en YouTube, dus er bestaat een kans dat ze me alsnog willen beroven. Ik heb een ding geleerd van deze business: in elke stad zitten criminelen. Zelfs als ze mij niet herkennen, zullen ze vast wel de klant herkennen waarmee ik ben. Beveiliging heeft daarom onze hoogste prioriteit bij trips naar het buitenland. Quincy Promes stuurde laatst zijn eigen beveiliger met me mee naar het vliegveld: “Hij gaat met je mee. Je bent veilig in mijn stad.”

Het lijkt me wel heftig om constant op je hoede te moeten zijn.

Het is de keerzijde van het werk, het hoort erbij. Ik vind het geweldig om creatief te zijn en ik maak prachtige dingen mee. Ik ben bij celebrities op huisfeesten geweest en zelfs op hun familiediners tijdens Thanksgiving. Zulke dingen maakt niet iedereen mee.

Zahir Jooma met Eljero Elia.

