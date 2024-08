Voor de ambities van K1D is België veel te klein

Morgen is het dan eindelijk tijd voor het leukste, meest vernieuwende en gratistste feestje van de week, namelijk de showcase die wij samen met ADE Beats organiseren bij ons op kantoor. Gisteren stelden we alle talenten die hier te zien zijn aan je voor, en de grootste onbekende van die lijst is waarschijnlijk K1D. In Nederland tenminste, want in zijn thuisland België maakt hij onderhand wel naam voor zichzelf. Dat doet hij dusdanig goed dat hij zelfs op de soundtrack van basketbalgame NBA 2K18 staat met Woodie Smalls.

Omdat dit ook precies is wat ik qua informatie over K1D kon oplepelen besloot ik hem even te bellen om kennis te maken, wel zo netjes als iemand op je kantoor komt optreden. Toevallig was hij net onderweg naar Nederland om naar het concert van Future te gaan.

Noisey: Je komt woensdag bij ons optreden. Wat is nou het grootste verschil tussen Nederlandse fans en Belgische fans?

K1D: Nederlanders staan toch meer open voor rap, denk ik. Ik heb nu een paar keer opgetreden in Amsterdam, en dan merk je het verschil echt. De reacties zijn beter, het is minder hard werken om de mensen hier te laten springen. Het heeft in Nederland de tijd gehad om mainstream cultuur te worden – er staan gewoon acht hiphopalbums in de top tien. Bij ons is dat nog niet zo ver.

Ga jij daar verandering in brengen?

Dat ligt aan meer mensen dan alleen aan mij. Dj’s op de radio zouden bijvoorbeeld kunnen helpen door de muziek vaker te draaien, dan wordt het makkelijk het geluid van de clubs. Zo maak je het groter. Ik heb het gevoel dat wij achterlopen op Nederland, alsof wij jullie zijn maar dan acht jaar geleden.

De Belgen die echt doorbreken zijn meestal Franstalig, heb jij ooit overwogen om in die taal te rappen?

M’n Frans is verschrikkelijk, net als m’n Nederlands trouwens. Daarom houd ik het bij Engels, ik denk zelfs in het Engels, eigenlijk al sinds ik een kind was. Ik denk dat het ligt aan Fresh Prince of Bel Air. Shout-out naar Will Smith. En Jaden ook trouwens, hij kan spitten.

Misschien een wat willekeurige vraag, maar sinds ik je track Magic hoorde wil ik al weten bij welke afdeling jij zou horen als je in de Harry Potter-wereld zou leven.

Zwadderich, man. Bij de evil guys. Ik denk wel dat zij veel wiet roken daar. Draco Malfidus is ook een echte gangster, vooral omdat hij altijd een asshole is maar aan het einde hij toch een beetje een goed hart blijkt te hebben.

Ben jij ook zo?

Misschien wel. Mensen mogen denken over mij wat ze willen, maar ik ben toch wel een goeie jongen eigenlijk. Al ben ik toch meer Harry Potter denk ik, een allround good guy.

Iets anders: je staat op de soundtrack van NBA 2K18. Hoe reageerde je toen je dat hoorde?

Onze manager vertelde het, maar natuurlijk geloofde ik het pas toen ik het in de game zag. Heel cool natuurlijk, echt iets wat op m’n bucketlist stond.

Wat staat daar nog meer op?

Ik heb letterlijk een lijstje op m’n telefoon met dingen. Zal ik ‘m even pakken? Oké: skydiven, een Grammy winnen, een MTV Award winnen, gouden album droppen, platina album droppen, op wereldtournee gaan, alle landen in de wereld bezoeken, huis kopen voor m’n moeder, een auto kopen voor m’n vader. Zo gaat het nog even door.

Nu snap ik wel dat je album High Hopes heet.

Ja, het is letterlijk mijn hele concept om overal superhoge verwachtingen van te hebben. Ik probeer altijd positief te blijven, en ik geloof echt dat alles mogelijk is.

Klinkt ook wel als een recept voor teleurstelling.

Dat is het juist niet: ik raak nooit teleurgesteld. Je moet realistisch blijven in je verwachtingen natuurlijk, en ik verwacht heus niet dat ik een Grammy ga winnen met dit project, maar ik zet wel stapjes. Bijvoorbeeld met shows in Nederland, en als je elke dag keihard blijft werken kom je vanzelf waar je wil zijn. Ik ben nog maar ergens in de twintig, m’n leven is nog superlang. Alles is mogelijk.

Je staat nu op de soundtrack voor een game, voor welke film had je graag de soundtrack geleverd?

Ah, dat is een moeilijke. Ik kijk niet zo veel films. Wel Orange Is The New Black.

Laat ik het omdraaien. Welke track zou op dit moment de soundtrack van jouw leven zijn?

Wow, nog zo’n moeilijke vraag. Toch iets van Kendrick denk ik, DNA. Die is intens, man. Het geeft me kracht. Als je dit luistert aan het begin van je dag kun je sowieso alles aan.

