Kakkerlakken hechten waarde aan aanraking

Om de reproductie van kakkerlakken te versnellen is het van belang ze af en toe wat liefde te geven door middel van een aanraking, aldus onderzoek van het North Carolina State University. Kakkerlakken, hoe afstotelijk ze ook zijn, hebben ook liefde nodig.

Let dus goed op als je binnenkort een vrouwtjes kakkerlak vangt en jezelf een plezier wilt doen met een grote plaag. Kakkerlakken die aangeraakt worden door andere vrouwtjeskakkerlakken, of door eendenveren die lijken op kakkerlakantennes, reproduceren zich sneller dan vrouwtjeskakkerlakken die in isolatie leven en het moeten doen zonder de aanraking van een soortgenoot. Met de kennis van nu heb je morgen een hele verzameling aan kakkerlak-eitjes.

Het gaat zelfs nog verder, want kakkerlakken zijn geen willekeurige wezentjes. Ze kunnen de aanraking van anderssoortige kakkerlakken ook ontzettend op waarde schatten en planten zich er relatief gezien sneller door voort dan wanneer ze aandacht krijgen.

Volgens Dr. Coby Schal, die onder andere verantwoordelijk is voor het aantonen van de samenhang tussen kakkerlakken en astma bij kinderen; “hebben we een motor aangedreven systeem met eendenveren gebruikt om de mechanismen van stimulatie en reproductie beter te begrijpen.” Deze man laat de harten van menig kakkerlak én kakkerlakliefhebber sneller kloppen.

Kennelijk de natte droom van menig kakkerlak

Vrouwtjeskakkerlakken zijn in staat om eitjes te produceren wanneer ze volwassen worden, dus de reproductiesnelheid kan beschreven worden als de tijd tussen het volwassen worden en het leggen van de eerste eitjes. Maar nu weten we dat dit proces versneld kan worden door eendenveren en andere kakkerlakken! Bedankt, wetenschap! Het onderzoek heeft verschillende veren en rotatiesnelheden uitgeprobeerd, maar korte stoten van langzame snelheden hadden veruit het beste resultaat. De lange eendenveer spande van de veren de kroon.

Het zou niet meer dan terecht zijn als Dr. Schal dollartekens voor zijn ogen krijgt van zijn onderzoek, want hij kan hier over niet al te lange tijd grof geld mee verdienen. Zoals al langer bekend is, zal de mensheid zijn eetpatroon drastisch moeten veranderen in de toekomst en zal moeten gaan vertrouwen op andere bronnen voor eiwitten. Een grote fabriekshal met een complexe installatie van eendenveren en kakkerlakken is dan opeens niet zo’n gek idee meer en wordt de investering in de massa-productie van kakkerlakken het overwegen waard. Of hij hier zelf aan deze mogelijkheid heeft gedacht is een andere vraag: er wordt verder met geen woord gerept over de redenen achter dit onderzoek. Wel heeft Schal al over vervolgonderzoek nagedacht.

Volgens de onderzoekers is de volgende uitdaging het begrijpen hoe deze stimulatie er voor zorgt dat vrouwtjes meer hormonen produceren die reproductie stimuleren. Genoeg te doen dus voor Schal en zijn team.