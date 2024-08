Eenvoudig voedsel eten als je ziek bent is niet zo gezond als je denkt

Tijdens mijn jeugd in Italië heb ik veel ‘in bianco’ (in het wit) gegeten. Dit verwijst naar simpel voedsel zoals rijst of kale pasta dat zo licht verteerbaar zou zijn dat je je er beter door gaat voelen als je ziek bent.

In Italië verwijst ‘in bianco’-voedsel meestal naar gekookte rijst of pasta met een beetje olie of boter, misschien een beetje Parmezaanse kaas erover. Ook een stukje gegrild mager vlees of vis met gekookte aardappelen kan ‘in bianco’ zijn.

Ongeacht de ingrediënten is het belangrijkste kenmerk van dit soort maaltijden dat ze smakeloos en niet zo lekker zijn. Kinderen met een gevoelige maag krijgen dit voedsel in Italië meestal niet alleen thuis, maar ook op school. Veel mensen hebben deze gewoonte, zonder nadenken, als volwassenen overgenomen. Maar waarom is eenvoudig eten goed voor je? En op welke momenten moet je het eigenlijk eten?



“Historisch gezien werd een dieet met eenvoudige voeding aangeraden om de symptomen van acute gastro-enteritis (buikgriep) te verminderen,” legt de in Rome gevestigde kinderarts dr. Valentina Paolucci uit. “Dit is gebaseerd op het idee dat het vergemakkelijken van het spijsverteringsproces tijdens een infectie kan helpen bij het herstel.”

Het probleem is dat eenvoudig voedsel niet bijzonder voedzaam is, dus zieke volwassenen en kinderen krijgen hierdoor niet “de juiste brandstof voor het herstel,” voegt Paolucci toe. Simpele gerechten kunnen daarbij juist behoorlijk zwaar zijn om te verteren, vooral als ze op smaak zijn gebracht met veel boter en kaas of olie.

In plaats daarvan raadt Paolucci aan om bij ziekte gezonde, gevarieerde en lichte voeding te eten. Het is ook een goed idee om veel water te drinken om zo, na overgeven en diarree, het verlies van vloeistoffen en zout tegen te gaan. Naast vet en zout voedsel moet ook zoetigheid worden vermeden, omdat dit de waterhuishouding in het lichaam kan beïnvloeden en het kan je spijsverteringsstelsel verzwakken.

En toch, ook al is simpel en flauw eten eigenlijk niet zo goed voor je, het voelt wel zo. Het voelt vreemd en tegelijkertijd bevredigend om iets saais te eten als je ziek bent, het gevoel dat je goed voor jezelf zorgt op een moment dat je lichaam zich in een crisis bevindt.

“We hebben de neiging te denken dat als we iets lekker vinden, het niet goed voor ons kan zijn – en dat geldt ook voor mensen die niet op dieet zijn,” aldus de Italiaanse voedingsdeskundige en auteur Marco Mereu. “Caloriearme voeding, en het idee van opoffering dat eraan vastzit, worden nu beschouwd als ‘een goede zaak’ voor iedereen. We hebben een diepgeworteld geloof dat je moet lijden om iets goeds voor je lichaam te doen.”

Strenge diëten die zich richten op het versimpelen van maaltijden of het elimineren van voedselgroepen worden steeds normaler online. Maar ironisch genoeg kan deze obsessie met ‘clean eating’ behoorlijk ongezond worden.

“Sommige mensen halen altijd kruiden en zout uit hun voeding, met het risico dat er andere ziekten ontstaan,” zegt Mereu. “Ze denken dat ze, door zichzelf iets te ontzeggen, het zekere voor het onzekere nemen.” Maar “dit is een duidelijke vergissing,” concludeert Mereu. “Je geeft smaak en aroma op, die zo belangrijk zijn voor een gezonde relatie met voedsel.”

