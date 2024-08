Kaleidoscopische portretten van Tokio’s modeminnende jeugd

Het voorjaar in Japan is aangebroken en voor wie bekend het is met het land weet dat dit maar één ding kan betekenen: de kersenbloesem staat weer in volle bloei, en het land is gehuld in een pastelkleurige waas. Iets wat zich wellicht onbewust in het achterhoofd van de inwoners nestelt, want nergens zie je zoveel pastelkleurige tinten terug in de persoonlijke stijl van de lokale jeugd, als in dit jaargetijde. Fotograaf Patrick Kenawy, die sinds 2014 geregeld naar Japan afreist om de mensen, de straten en het leven in grote steden als Tokio, Kyoto en Hiroshima te documenteren, kon ook dit jaar de lentekriebel niet weerstaan, en ging met zijn camera op pad.

Nu bleek het zo te zijn dat het net Tokio Fashion Week was en dat de excentrieke figuren die normaal gesproken überhaupt al de straten sieren, nog even een extra tandje bijzetten. “Tijdens deze fashionweek zie je de speciaalste zelfgemaakte outfits voorbijkomen. Bovendien dragen mensen er de grootste merken van dit moment. Toch koos ik er dit keer voor close-up portretten te maken om zo de blikken, de kapsels, de make-up – onderdelen die minder aandacht lijkt te krijgen op een gemiddelde fashionweek – centraal te stellen,” vertelt Patrick.

Het resultaat is een regenboogkleurige serie die niet alleen barst van de opvallende accessoires, make-uplooks en haarstijlen, maar die vooral ook de unieke gezichten erachter viert. “Dan mag je outfit nog zoveel kosten of nog zo mooi gestyled zijn, uiteindelijk is een blik het meeste waard in mijn ogen.”

