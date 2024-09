Kameroen is al 4 weken offline en het einde is nog niet in zicht

Het internet in de Engelssprekende delen van Kameroen is sinds 17 januari geblokkeerd. Er is geen officiële verklaring gegeven, maar de inwoners van dit Afrikaanse land zeggen dat het een bewuste actie is van de overheid, waarvan 20 procent van de bevolking het slachtoffer is.

Mensen ver buiten de grenzen van Kameroen zijn het slachtoffer van dit schijnbare meningsverschil. Immigranten die niet meer in Kameroen wonen, moeten een andere manier verzinnen om in contact te komen met hun geliefden. Sociale apps, zoals WhatsApp en Facebook, verbinden de leden van de Afrikaanse diaspora. Vroeger was iedereen afhankelijk van beltegoed totdat de opkomst van chatdiensten telefoonkaarten overbodig maakten. Maar nu kan men niet meer aan deze kaarten komen om te checken hoe het met familie en vrienden gaat.

Videos by VICE

Voor de inwoners van Kameroen is het nog erger: in de steden zijn de kantoren leeg en alle techbedrijven zijn dicht, aldus Otto Akama, manager van een techhub in Buea. Lokale bedrijven maken veel verlies zonder internetverbinding: Internet Sans Frontières schat dat de afsluiting hen $700.000 (ongeveer €660.000) heeft gekost. Zelfs de eerste Afrikaanse winnaar van een codeerwedstrijd van Google, een 17-jarige jongen uit Kameroen, is slachtoffer. De enige manier om online te komen gaat gepaard met een reis door gevaarlijke gebieden.

Het geval van Kameroen is anders dan andere recente blokkades, zoals bijvoorbeeld in Turkije, waar eind 2016 de social media geblokkeerd werd. Deze blocks konden omzeild worden door onder andere VPN-diensten zoals TunnelBear en toevoeging van darkweb-links aan sites zoals Facebook.

In Kameroen is het omzeilen daarentegen een stuk lastiger. Wanneer iemand verdacht wordt van omstreden afbeeldingen met de intentie om ze te posten wanneer ze een plek bereiken waar WiFi wel werkt, kunnen apparaten ingenomen worden of zelfs erger. Maar velen worden hierdoor niet gestopt.

Om er achter te komen hoe de bevolking terugvecht, spraken we met Benn Bongang, een professor politicologie aan de Savannah State University (en voormalig journalist voor Radio Cameroon), die onlangs is teruggekomen van een bezoek aan het land.

“Iemand stuurde me een e-mail en moest daarvoor van Limbe naar Douala (60 km) reizen om toegang tot internet te krijgen. Ze is de baas van een reisbureau in Limbe en lijdt economisch aan de blokkade.” zegt Bongang.

Ook hij heeft het moeilijk om te communiceren met bekenden. “Als ik nu met mijn zus wil praten in Bameda, moet ik terug naar de reguliere telefoon. Vroeger kochten we telefoonkaarten om met elkaar te bellen, maar zodra er internet was, hadden we WhatsApp. Het voelt alsof we teruggaan naar de Middeleeuwen.”

Voor mensen die het kunnen veroorloven, is het mogelijk om naar de hoofdstad Yaoundé te gaan en daar lokale SIM-kaarten te kopen. Simkaarten uit andere gebieden zijn cruciaal geworden voor internettoegang. Mensen gebruiken dit als manier om te protesteren door foto’s te posten van spooksteden waar de bedrijven gesloten zijn.

Op dit moment gaat het leven in Kameroen gewoon door, een voor nu kunnen mensen met internet nog communiceren en een brug vormen voor de mensen zonder internet. Maar aangezien het einde nog niet in zicht is, is het moeilijk om niet bang en gefrustreerd te zijn.