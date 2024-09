Kan de maancyclus invloed hebben op de smaak van je wijn?

Astrologische liefhebbers, toegewijde sterrenbeelddiscipelen en zelfs casual horoscooplezers, leg je kurkentrekker even neer: ook voor de smaak van wijn kun je je wenden tot de stand van de maan.

De theorie achter deze smaakverandering ligt in iets dat de biodynamische kalender wordt genoemd, een gids die gebruikt wordt voor het planten en zaden van gewassen dat onderverdeeld is in vier type dagen: fruit-, bloem-, blad- en worteldagen.

Biodynamische aanhangers geloven dat wijn het beste smaakt wanneer de maan de Boogschutter, Ram, of Leeuw – ofwel “fruitdagen,” doorkruist. Een iets bittere smaak zal ontstaan wanneer de maan maagd, steenbook of stier – ofwel de “worteldagen,” doorkruist. De wijnen zullen op “bloemdagen” over het algemeen aangenamer zijn dan op “bladdagen,” hoewel het effect niet zo sterk is.

Voor degenen die geen risico willen nemen en hun fles wijn op een perfect moment willen openen is er, zoals voor bijna alles in het leven, een app voor op de markt. De When Wine Tastes Best app heeft een ingebouwd biodynamische kalender voor je smartphone, die belooft dat het je zal helpen om “het beste uit je fles wijn te halen” en te onthullen “wanneer de beste dagen zijn om je wijn te openen”.

When Wine Tastes Best – dat overigens ook in boekvorm bestaat ­– volgt de ideeën van Maria Thun, een van de meest vooraanstaande autoriteiten van de biodynamische landbouw voordat ze overleed in 2012. De vijftig jaar die Thun besteed heeft aan onderzoek vormde de ruggengraat voor haar jaarlijkse biodynamische kalender voor zaaien en planten, wat beschouwd wordt als een essentieel hulpmiddel voor degenen die gepassioneerd zijn over de relatie tussen zaden en sterren.

Thuns werk was gebaseerd op een theorie door de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner, die in 1924 suggereerde dat de energie van planten niet alleen beïnvloed wordt door menselijke acties, maar ook door de stand van de maan, sterren, en planeten. Steiner suggereerde dat de landbouw rondom de maan het kosmische ritme georiënteerd moet worden.

Een groep Australische onderzoekers was wat sceptisch en besloot een onderzoek op te zetten om de relatie tussen wijn en de stand van de maan te onderzoeken, en publiceerden hun resultaten in het online tijdschrift PLOS One. Het onderzoek, genaamd Expectation or Sensorial Reality? An Empirical Investigation of the Biodynamic Calendar for Wine Drinkers, bracht negentien wijnprofessionals uit Nieuw-Zeeland en twaalf pinot noirs bij elkaar voor een blinde smaaktest, uitgevoerd op verschillende dagen in de biodynamische kalender.

De proevers evalueerden iedere wijn vier keer, op twee afzonderlijke fruit- en worteldagen. Ze beoordeelden de wijn op smaak, aroma, en het mondgevoel, waarbij ze het 20-puntensysteem gebruikten.

De onderzoekers concludeerden dat de wijnscores niet substantieel verschilden op een specifieke dag in de maankalender, waardoor er gesteld werd dat er geen bewijs is om te kunnen onderbouwen dat de plaats van de sterren van enige invloed is op hoe de wijn smaakt op een willekeurige dag op aarde.

Hoewel de meest toegewijde volgers van Thun nog steeds zullen geloven dat je beter een paar dagen kan wachten om je wijn te openen wanneer de sterren verkeerd staan, kan de rest van ons met een gerust hart een fles wijn opentrekken op het moment dat we daar zin in hebben, ondanks het schema van de maan.