Kan de tandarts echt zien of je net nog iemand hebt gepijpt?

Dit artikel verscheen eerder op VICE.



Tandartsen weten dingen van je. Ze weten het als je slecht hebt gegeten. Ze weten het als je hebt gerookt. Ze weten het als je de tandarts hebt vermeden omdat je zelf ook wel doorhebt hoeveel gaatjes je hebt, je absoluut niet wil dat die geboord worden, en je dus je gebit langzaam laat afbrokkelen totdat er slechts een zompig ravijn overblijft.



Maar hoeveel weten tandartsen van je persoonlijke, dagelijkse leven? Wat kunnen ze aflezen aan je mond? Zien ze het als je drugs hebt gebruikt? Volgens een tweet die deze week viral ging en vervolgens werd verwijderd, van een vrouw die beweerde een tandheelkundige te zijn, kunnen tandartsen zien of je een man hebt gepijpt. Er zouden dan een paar kleine rode stipjes achter in je keel verschijnen.



Het klinkt als een broodje aap dat in stand wordt gehouden door de ondoorgrondelijke krochten van Google, maar het zou misschien ook waar kunnen zijn? Er gebeuren wel gekkere dingen. Eind 2012 liep er aap in een shearling jas over het parkeerterrein van een Ikea. En Elon Musk lanceerde recent een Tesla de ruimte in, gewoon omdat het kon.



Er is maar een manier om in kwesties als deze zekerheid te krijgen: om deze belangwekkende levensvraag te beantwoorden, besloot ik een tandarts te bellen. Eigenlijk was mijn voorstel om iemand hartgrondig te pijpen, dan naar een tandarts te gaan en het proefondervindelijk uit te zoeken, maar mijn hoofdredacteur vond alleen bellen ook voldoende.



Daarom sprak ik met dokter Milad Shadrooh, ook wel bekend als de ‘singing dentist’, die in Groot-Brittannië grote faam verwierf omdat hij op YouTube rap- en popnummers omtovert tot memorabele lessen over mondhygiëne. Hij was zo vriendelijk om wat tijd vrij te maken om mijn vreselijke vragen over orale kwesties te beantwoorden.



VICE: Oké, nou, om met de deur in huis te vallen: er gaat een verhaal de ronde dat tandartsen kunnen zien of een patiënt recent iemand orale seks heeft gegeven. Klopt dat?

Dr. Milad Shadrooh: Wow! Dat weet ik niet. Niemand heeft me ooit die vraag gesteld! Ik heb nog nooit in mijn leven kunnen zien of een patiënt het van tevoren oraal heeft gedaan met iemand. Ik ken ook geen tandarts die dat wel kan. Wat een vraag, haha!



Kennelijk heeft het iets te maken met kleine rode stipjes die dan achter in je mond verschijnen?

Ik zou echt niet weten hoe… tenzij ze het letterlijk twee minuten geleden in de wachtkamer hebben gedaan, dan kun je het misschien ruiken? Dat is best smerig.



En zoenen? Kun je zien of iemand heel veel zoent? Heeft zoenen invloed op de gezondheid van je gebit en mond?

Nou, je moet een gezonde, schone mond hebben om een zoen te krijgen! Het is niet goed als je een groezelige mond hebt. Er vindt natuurlijk een uitwisseling van bacteriën plaats tijdens het zoenen, dus als iemand een slechte mondhygiëne heeft, worden ook die bacteriën uitgewisseld. Maar het belangrijkste bij zoenen – of elke seksuele handeling met je mond – is het herpesvirus: koortsblaren. Een koortslip is heel besmettelijk, zelfs in de fase dat je hem alleen nog maar voelt tintelen. Als je dan met iemand gaat zoenen, geef je het virus door. Als je met je mond andere dingen doet, kun je orale herpes doorgeven als genitale herpes, dus daar moet je erg voorzichtig mee zijn. We raden altijd aan om veilig orale seks te hebben.



Als je ‘can a dentist tell’ intypt bij Google, zijn de meest gebruikte zoekopdrachten zinnen als: ‘Kan een tandarts zien of je rookt, vapet of coke doet?’. Roken lijkt me duidelijk, maar hoe zit het met de rest?

Ik heb zelf nog niet echt typische signalen gezien dat iemand drugs gebruikt of e-sigaretten rookt. We weten er nog niet veel van, omdat het een relatief nieuw verschijnsel is, maar er lopen wel onderzoeken die suggereren dat het voor je mond net zo slecht is als het roken van een gewone sigaret, vanwege de temperatuur. De temperatuur stijgt en de bloedvaatjes in de mond reageren daar hetzelfde op als bij het roken van een gewone sigaret. Er wordt nog meer onderzoek gedaan. Bovendien duurt het jaren voordat je effect ziet – je moet eigenlijk over vijf of tien jaar kijken naar mensen die nu al vijf jaar e-sigaretten roken.



Wat kan je nog meer zien aan onze vieze monden?

Waar ik dan meteen aan denk is tandenknarsen. Je ziet heel goed tekenen in de mond als een patiënt met zijn tandenknarst. Stress is daar de belangrijkste oorzaak van. De wereld is een stressvolle plek tegenwoordig, en dat kun je zien. Ook kunnen we soms aan een mond zien of iemand een tekort heeft aan een bepaalde voedingsstof. Dat zie je vooral aan de tong. Als een tong er op een bepaalde manier uitziet, kan dat wijzen op een vitamine- of ijzertekort. En je kan natuurlijk zien of iemand van zoete dingen houdt, want zij zullen eerder een gebit voor gaatjes en vullingen hebben.



Bedankt Milad! Sorry!