Kan iemand deze mensen een handje helpen?

De handen van Denise Kwong schreeuwen om aandacht. Of misschien eerder om hulp. De Australische fotograaf weet als geen ander hoe je mysterie opbouwt. Met haar stijlvolle maar toch rauwe beelden laat ze je al snel denken dat je naar een misdrijf aan het kijken bent. Hoe zijn die ledenmaten in het bos terechtgekomen? En wat hebben ze meegemaakt?

Kwong begon vier jaar geleden met fotografie, op Instagram nota bene. Ze vond het erg leuk dat ze al haar experimentjes kon delen en direct zag hoe mensen erop reageerden. “Sindsdien is mijn stijl erg veranderd,” zegt ze tegen Creators. “Eerst was het voornamelijk landschappen en minimalisme, maar nu vind ik het veel interessanter om met mensen te werken – mensenhanden in het specifiek.”

“Ik vind het leuk om die handen in een omgeving te zetten waar je ze normaal gesproken niet tegenkomt. Dan zijn ze in staat om heel veel emotie over te brengen,” voegt ze toe.

Meer werk van Denise Kwong vind je op Tumblr en Instagram.