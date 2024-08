Kan ik mijn zuurverdiende centen beter beleggen in aandelen of in cryptomunten?

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten.

Beste VICE Money,

De laatste jaren heb ik flink wat euro’s gespaard. Omdat de bank nauwelijks nog rente over mijn spaargeld geeft wil ik een deel van het geld investeren. Nu twijfel ik alleen tussen het kopen van aandelen en het aanschaffen van bitcoins of andere cryptomunten. Enkele vrienden zeggen dat je veel geld kunt verdienen met cryptomunten, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is en hoe het werkt. Kunnen jullie mij helpen?

Groet,

Jasper

Hoi Jasper,

Wanneer je gaat beleggen zijn er, ongeacht het type belegging, een paar gouden regels die je in acht moet nemen. Allereerst: investeer alleen geld dat je kunt missen. Zorg dat je altijd geld achter de hand hebt voor onverwacht grote uitgaven. Denk aan het vervangen van een kapotte wasmachine of onverwachte zorgkosten. Financiële rust is misschien wel het grootste rendement dat een spaarrekening biedt. Ten tweede: spreid je beleggingen. Door niet op één paard te wedden verklein je het risico dat je alles in een keer kwijtraakt. Goed, laten we na deze ouderlijke waarschuwingen eens kijken wat beleggen in aandelen en cryptomunten nu precies is.

Wanneer je aandelen aanschaft van een bedrijf, bijvoorbeeld Google of Shell, word je een klein beetje eigenaar van dat bedrijf. Er zijn grofweg twee manieren waarop een aandeel geld op kan leveren. Allereerst kan de koers (=de prijs) van het aandeel stijgen. Vinden beleggers dat het bedrijf lekker presteert en/of verwachten zij een gouden toekomst voor de onderneming dan zullen ze bereid zijn een hogere prijs voor het aandeel te betalen. Je kunt jouw aandelen dan met winst verkopen. Daarnaast kunnen beursgenoteerde bedrijven besluiten om een deel van hun winst uit te keren aan aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. (Zie ook ons artikel over het ING-beursspel, waarmee je beleggen kunt oefenen.)

Eventjes lekker die aandelenmarkt analyseren. Foto via Flickr / OTA Photos

Risico en rendement



Met aandelen kun je mooie winsten boeken, maar er zijn geen garanties. Zo zijn bedrijven niet verplicht om de winst uit te keren aan aandeelhouders, maar kunnen zij bijvoorbeeld besluiten de winsten te herinvesteren in het bedrijf. Uiteraard kan de koers van een aandeel ook dalen, bijvoorbeeld als het bedrijf verlies boekt of beleggers vrezen dat concurrenten sterker zullen worden. In het ergste geval kan een bedrijf zelfs failliet gaan. Aandelenbeleggingen brengen dus ook het risico met zich mee dat jouw zuurverdiende geld deels in rook opgaat. Over het algemeen geldt met beleggingen: hoe groter het risico, hoe hoger het potentiële rendement.

Mocht je besluiten aandelen te kopen dan doe je dat via een beleggingsrekening bij een bank of ‘broker’. Iedere keer dat jij aandelen koopt of verkoopt rekent een broker transactiekosten. Dit kan een percentage zijn van de transactiesom of een vast bedrag. Vaak hanteren brokers een minimum- en maximumtarief per transactie. Handig om rekening mee te houden, want wie actief handelt, betaalt meer transactiekosten. En die moeten eerst terugverdiend worden, voordat je echt winst kunt maken.

De keuze is reuze. Alleen al in Nederland zijn er meer dan honderd beursgenoteerde bedrijven waaruit je kunt kiezen. Van zaadhandelaren tot bodemonderzoekers en van banken tot brillenketens.



Gorilla’s beleggen beter

En dan is er ook nog het vraagstuk welke aandelen je moet kopen. De keuze is reuze. Alleen al in Nederland zijn er meer dan honderd beursgenoteerde bedrijven waaruit je kunt kiezen. Van zaadhandelaren tot bodemonderzoekers en van banken tot brillenketens. Hou bij het kiezen van individuele aandelen altijd de wijze les van de bejaarde superbelegger Warren Buffett in het achterhoofd: “Never invest in a business you cannot understand.” Sowieso zijn steeds meer handelaren ervan overtuigd dat het handmatig kiezen van individuele aandelen, het zogeheten ‘stockpicking’, een weinig succesvolle strategie is. Sterker nog, geblinddoekte apen en redacteuren scoren met die methode vaak beter dan aandelenexperts.

Wie geen zin heeft om individuele aandelen uit te zoeken kan ook investeren via een beleggingsfonds of een indextracker. In het eerste geval zijn er professionele beleggers die voor jou en andere beleggers in het fonds aandelen uitzoeken. Indextrackers imiteren een zogeheten beursindex, bijvoorbeeld de AEX. In de AEX staan de 25 grootste Nederlandse aandelenfondsen (bekende namen zijn KPN, Heineken, Shell, ING), zeg maar de Eredivisie onder Nederlandse beursbedrijven. Een AEX-indextracker heeft aandelen in alle 25 fondsen. Op deze manier heb je dus automatisch je risico gespreid.

Even lekker wat losse aandeeltjes kopen en de mensheid vernederen. Foto via Laura / Flickr

Cryptomunten



Cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum, zijn eigenlijk alternatieve geldsystemen voor gangbare betaalmiddelen zoals dollars of euro’s. Zo kun je je Pad Thai bij Thuisbezorgd of biertjes in talloze kroegen afrekenen met bitcoins. Cryptomunten zijn echter ook steeds populairder als investering. Regelmatig duiken er verhalen op over mensen die dikke winsten hebben geboekt door hun geld te stoppen in digitale valuta. Winsten van tientallen of zelfs honderden procenten zijn niet uitgesloten. Zo was 1 ether, zoals de digitale munt heet waarop het Ethereum-netwerk draait, op 1 januari van dit jaar 8,24 dollar waard. Op 1 augustus was dit 226,56 dollar. Voor iedere dollar die je aan het begin van het jaar in Ethereum gestoken zou hebben, krijg je er 7 maanden later 27,5 terug. Dat klinkt ongeveer als een winnend Ouderjaarslot.

Fantastisch, maar deze stijging vertelt niet het hele verhaal. De verliezen kunnen ook stevig zijn. Nog geen 2 maanden geleden, op 13 juni, was 1 ether 391,51 dollar waard. Voor elke dollar die je op 13 juni had geïnvesteerd zou je op 1 augustus nog maar 58 dollarcent overhouden. Een veelgehoorde kritiek op cryptomunten is dan ook dat hun koersen – soms door onverklaarbare oorzaken – bewegen als een stuiterbal. De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten waarschuwde onlangs nog voor de risico’s van investeren in cryptovaluta. Zij zien gedrag dat vergelijkbaar is met de internetzeepbel begin deze eeuw, toen mensen massaal aandelen van internetbedrijven kochten en veel koersen volledig instortten.

Het koersverloop van cryptomunten doet soms denken aan een rit in de Python van de Efteling. Voor zowel een achtbaanritje als investeren in cryptocurrencies zijn stalen zenuwen en een sterke maag handig.



Voor de belegger met stalen zenuwen

“Het lijkt erop dat veel mensen bang zijn om de boot te missen door de enorme koersstijgingen [van cryptovaluta] van de afgelopen maanden. Dit terwijl het de vraag is of men weet waarin zij investeren en de achterliggende fundamenten voldoende kunnen doorgronden om tot een weloverwogen beleggingsbeslissing te komen,” aldus een AFM-woordvoerder. Kortom, mensen horen prachtige verhalen van vrienden of vage bekenden die flink hebben gecasht en zijn bang die ene loser te zijn die niet durfde te investeren. Vanwege deze ‘fear of missing out’ kopen zij ook cryptomunten, en dit jaagt de prijs verder omhoog.

Helaas heeft niemand een glazen bol, dus of en wanneer cryptomunten in elkaar klappen is niet te voorspellen. Nogmaals: aan (potentieel) hoge rendementen, zitten vaak grotere risico’s vast. Mocht je als kleine belegger toch vertrouwen in een cryptomunt hebben, dan adviseert beleggingsadviseur Nico Pantelis van Slim Beleggen om “maximaal 5 procent van je vermogen” te investeren, “zolang je maar weet wat je koopt. Uiteraard moet je dan wel beseffen dat dit een investering is met een hoog risico, wat betekent dat een groot deel van je investering kan verdwijnen.” De AFM raadt particulieren aan “nooit méér te investeren dan zij bereid zijn te verliezen” en voegt toe dat ze cryptocurrencies “niet geschikt” acht “om geleidelijk vermogen op te bouwen.” Het koersverloop van cryptomunten doet soms denken aan een rit in de Python van de Efteling. Voor zowel een achtbaanritje als investeren in cryptocurrencies zijn stalen zenuwen en een sterke maag handig, maar er zijn nog meer zaken om rekening mee te houden.

En ook de koers van je cryptomunten kun je natuurlijk checken. Foto via Flickr / Fabian Figueredo

Geen toezicht



Omdat cryptomunten gedecentraliseerd zijn, vallen ze het buiten het toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Aangezien er geen centrale partij is de de cryptomunten uitgeeft, kun je niemand aansprakelijk stellen mocht er iets fout gaan. Pantelis ziet wel dat dit begint te veranderen: “In de VS kondigde SEC, de financiële waakhond van de overheid, al aan dat nieuwe cryptomunten beschouwd zullen worden als nieuwe effecten en dus onderhevig zijn aan de Amerikaanse wetgeving. Verder is het ook zo dat de monetaire autoriteiten wel degelijk vanaf de zijlijn volgen.”

Eigen verantwoordelijkheid

Wil je cryptocurrencies kopen dan is er een uitgebreid keuzemenu. Op coinmarketcap.com staat een overzicht van de circa achthonderd cryptocurrencies die momenteel bestaan. Om cryptomunten te kopen heb je een ‘wallet’ nodig. Hierbij heb je de keuze tussen een software wallet (bijvoorbeeld een app, geschikt voor kleine bedragen) en een hardware wallet. Dat laatste is een speciale externe schijf, verstandig om in huis te halen als je voor grote bedragen cryptomunten wil aanschaffen. Heb je eenmaal een wallet dan kun je via een cryptobeurs digitale munten aanschaffen.

Bij het kopen en bewaren van cryptomunten ben je zelf verantwoordelijk voor de beveiliging. Zorg dat je dit op orde hebt, want regelmatig duiken er verhalen op dat hackers bitcoinportemonnees hebben buitgemaakt bijvoorbeeld door in te breken bij bitcoinbeurzen of via op privécomputers.

Een antwoord op je vraag

Om terug te komen op de vraag waar dit stuk mee begon: er is geen eenduidig antwoord. Of je geld wilt stoppen in aandelen, cryptomunten of allebei hangt af van het risico dat je wilt nemen. Heb je zin in een spannend gokje in de hoop op dikke winsten, dan lijken cryptocurrencies jouw ding. Bij aandelen is het koersverloop, gemiddeld genomen, iets minder heftig. Probeer in ieder geval te begrijpen waarin je investeert en vergeet niet de ouderlijke adviezen uit het begin van dit artikel. Zo voorkom je in ieder geval dat een financiële tegenslag je echt in de problemen brengt.

