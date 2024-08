Kan je high worden zonder drugs?

Ongeveer drie jaar lang deed ik regelmatig psychedelica. Ik gebruikte verschillende middelen, waaronder ayahuasca, iboga en paddenstoelen en ik beschouwde mezelf gezegend dat al mijn ervaringen positief waren. Maar na drie jaar begon ik emotioneel moeilijke trips te krijgen, die uitputtend waren en waar ik moeilijk van herstelde. Blijkbaar is dit vrij normaal.

“Voor sommige mensen kan herhaald psychedelisch gebruik de functie van belangrijke knooppunten en netwerken in de hersenen veranderen, zodat ze tripervaringen krijgen die atypisch zijn vergeleken met die ze in het verleden hebben gehad,” zegt James Giordano, hoogleraar neurologie en biochemie aan het Georgetown University Medical Center.

“Als dit regelmatig voorkomt, kan het in de volksmond een signaal van je lichaam en hersenen zijn om een tijdje te stoppen met psychedelica, in een poging om de knooppunten en netwerkfuncties van je hersenen tot rust te laten komen en terug te keren naar een niveau van normaliteit.”

Twee jaar geleden besloot ik een pauze in te lassen qua psychedelica en andere drugs. Sindsdien heb ik andere creatieve manieren gevonden om veranderde en verhoogde bewustzijnstoestanden te ervaren. Hier zijn een paar dingen die ik probeerde om high te worden zonder drugs, hoe ze voor mij werkten, en waarom ze werken zoals ze werken.

Cacao

Veel mensen denken bij cacao alleen aan dat wat in een chocoladereep zit, maar het maakt ook deel uit van spirituele ceremonies die teruggaan tot de oude Olmeken, Maya’s en Azteken. Veel van hun afstammelingen en mensen uit allerlei andere culturen gebruiken het tegenwoordig om hun bewustzijn te verhogen. In de loop van mijn twee drugsvrije jaren heb ik verschillende cacaoceremonies bijgewoond in Los Angeles en heb ik zelf ook cacaodrankjes gemaakt van pasta’s en poeders die ik online kocht. Mijn favorieten zijn Keith’s Cacao, Ora Cacao en Zeal Superfoods Organic Cacao Powder.

Ik vind cacao stemmingsverhogend, energiegevend en soms zelfs hartverruimend. Tijdens de ene ceremonie moest ik goed huilen; tijdens een andere heb ik over de Bijbel nagedacht. Bij allemaal voelde ik me opener voor mensen en maakte ik nieuwe vrienden. Als ik ‘s morgens cacao drink, voel ik me de hele dag door gelukkiger en creatiever.

Cacao bevat een stof die fenethylamine heet, die stimulerend werkt en ook dopamine kan vrijmaken, wat leidt tot gevoelens van “vriendelijkheid, vriendschap, binding, saamhorigheid en verbondenheid”, aldus Giordano. “In de oude psychedelische literatuur uit de jaren ’60 was het hele punt van psychedelica het opwekken van dit gemeenschappelijke gevoel van liefde en vrede.”

Dus, hoewel het geen hallucinaties of iets dergelijks opwekt, kan cacao een manier zijn om iets van het plezier en de verbondenheid te krijgen die psychedelica bieden – en met weinig risico’s. Ik probeer het alleen ‘s nachts te vermijden omdat het wat cafeïne bevat.

Rapé

Rapé is een soort tabak die je in je neus blaast met behulp van een instrument met twee buisjes, een waar jij of iemand anders in blaast en een die het in je neus aflevert. Het wordt traditioneel gebruikt in Zuid-Amerikaanse inheemse culturen en men gelooft daar dat het je helpt je mentaal scherper te voelen en in contact te komen met je lichaam.

Van alles wat ik heb geprobeerd, kwam rapé het dichtst bij het gevoel dat ik psychedelica gebruikte. Het geeft me een gevoel van kalmte, aanwezigheid, focus en optimisme – een gevoel dat alles goed komt. De acute effecten duren maar een paar minuten, maar soms voel ik het urenlang. Op een specifieke avond gebruikte ik rapé voor een herstellende yogales en tijdens de les huilde ik met mijn hele lichaam toen ik me realiseerde hoeveel meer ik van mezelf moest houden. Op weer een andere avond deden mijn vriend en ik het samen en hadden we een trippy gesprek over seks en spiritualiteit.

“Rapé is een psychoactieve chemische stof, en alles wat psychoactief is heeft zeker het potentieel om cognitie, gevoel en perceptie te beïnvloeden en geestverruimend te zijn,” zegt Giordano. Net als cacao veroorzaakt rapé geen hallucinaties, maar het kan wel andere effecten hebben die typisch zijn voor een psychedelische ervaring, zoals meer energie, ontspanning en helderheid van denken. Deze effecten komen eigenlijk voort uit de nicotine in rapé, wat een tweesnijdend zwaard kan zijn: hoewel het niet zo verslavend is als sigaretten, kan rapé bij gebruik in grote hoeveelheden verslavend zijn, zegt Giordano. Het is dus beter om het af en toe te gebruiken dan dagelijks.

Ademwerk

Ademwerk is de beoefening van de ademhaling op een specifieke, gerichte manier om iemands gemoedstoestand te veranderen of te verbeteren. Een paar veel voorkomende vormen van ademwerk zijn een tweedelige inademing (je buik en dan je borst opblazen) gevolgd door een krachtige uitademing of gewoon snel en diep in- en uitademen door je mond. Ik heb ademwerk gedaan in groepen en één-op-één sessies en het heeft me geholpen bij het verwerken van de emoties waar psychedelica me vroeger bij hielpen.

Ademwerk geeft me het gevoel dat er een mooie toekomst voor me ligt. Ik voel meer durf en ben geïnspireerd om dingen te doen zoals reizen of opnieuw contact leggen met mensen die ik al een tijdje niet heb gesproken – een gevoel dat meestal een uur of twee duurt. Dit kan worden verklaard door het feit dat ademwerk in wezen opzettelijke hyperventilatie is, waardoor je hersenen in een hyper-zuurstofrijke toestand komen, aldus Giordano. “Wanneer je hyperventileert zijn er veranderingen in de kooldioxideconcentratie, en mensen voelen zich niet alleen flauw en duizelig, maar hebben ook een verandering in hun niveau van bewustzijn.”

Ademwerk is over het algemeen veilig, maar moet wel in het bijzijn van een begeleider worden gedaan, omdat overmatige hyperventilatie bijwerkingen als duizeligheid of tintelingen kan veroorzaken. Persoonlijk heb ik geen negatieve bijwerkingen ervaren en meestal vind ik dat ademwerk me nieuwe inzichten en emotionele bevrijdingen oplevert.

Cervicale Orgasmes

Ongeveer een jaar geleden luisterde ik naar een lezing van psycholoog en seksuoloog Dr. Jenny Martin, die stelde dat cervicale (of baarmoederhals) orgasmes DMT vrijmaken. Hoewel er geen onderzoek is dat dit bewijst, legde Martin me in een afzonderlijk gesprek uit dat de anekdotische beschrijvingen van mensen van zulke orgasmes vaak lijken op beschrijvingen van DMT trips, met “dit gevoel van ego-ontbinding en ego-dood”. Bovendien is DMT in menselijke placenta´s gevonden, wat de speculaties dat de baarmoederhals DMT kan produceren, versterkt.

Om een DMT-producerend cervicaal orgasme te krijgen, moet je volgens Martin je geest tot rust brengen, je veilig voelen en veel aan voorspel doen. “Als je voor de seks net op je smartphone hebt gezeten, kun je niet met je vingers knippen en je baarmoederhals beginnen te penetreren en verwachten dat je een baarmoederhalsorgasme krijgt,” zegt ze.

Nadat ik sensuele muziek had opgezet, mezelf had gemasseerd en mezelf had voorzien van veel clitorale stimulatie, zoals Martin adviseerde, gebruikte ik een rozenkwarts dildo om verschillende keren te proberen een baarmoederhalsorgasme te krijgen. Elke keer voelde ik genot, maar niets dat leidde tot een orgasme. Uiteindelijk werd ik ongeduldig en raakte ik mijn clitoris aan om mezelf klaar te laten komen.

Hoewel ik geen puur cervicaal orgasme beleefde, was een gecombineerd cervicaal/clitoraal orgasme fijn; ik voelde de orgasmische samentrekkingen sterker en dieper in mijn bekken dan gewoonlijk. Ik voel me vrijwel altijd verfrist en kalm na seksuele activiteit, maar ik kan niet zeggen dat ik een psychedelische toestand heb bereikt. Toch blijf ik het proberen.

Verschillende soorten baden

Vorig jaar werd ik uitgenodigd voor een evenement van het psilocybine bedrijf Psilouette dat plaatsvond in een kuuroord. Gasten kregen psilocybine gummies aangeboden, maar omdat ik daar geen zin in had, gaven ze me CBD olie. Na inname ging ik naar een kamer met een sauna, een ijsbad en luidsprekers. Ik zette een playlist op die een van mijn ayahuasca-leiders tijdens ceremonies zou draaien en wisselde af tussen het ijsbad en de sauna.

In het ijsbad waden terwijl “The Water Blessing Song” van Nalini Blossom speelde was magisch. Het voelde alsof de geest van ayahuasca was teruggekomen om me te bezoeken en me te helpen om mijn wilde essentie te ervaren, terwijl ik deinde op de muziek en de koude temperatuur weerstond. Ik bleef dansen terwijl ik me met een diep gevoel van kracht en waardering voor mijn lichaam naar de sauna begaf.

Een andere keer mengde ik een druppel ayahuasca bedoeld voor microdosering in mijn badkuip. Het voelde weer alsof de geest van ayahuasca mijn lichaam bewoonde. Ik begon te boeren toen ik uit het bad stapte, een vorm van “uitstoten” die ik ervaarde als ik ayahuasca nam en voelde inzichten door me heen stromen tijdens een daaropvolgend gesprek met een vriend tijdens een diner.

Het is onwaarschijnlijk dat iemand ayahuasca kan absorberen via badwater, tenzij er een enorme hoeveelheid is, volgens Giordano, wat niet het geval is. Wat waarschijnlijker is, is dat tijdens deze beide ervaringen een deel van mijn hersenen dat eerder was aangezet tijdens ayahuasca/ceremonies opnieuw werd geactiveerd door de ayahuasca/muziek en de aanwezigheid van de substantie.

Het is vergelijkbaar met de conditionering van Pavlov’s honden, legt Giordano uit: “Een reactie die je had tijdens de drug-geïnduceerde psychedelica die gepaard gaat met muziek veroorzaakt een verwante reactie op de muziek. Je reflectie op de ervaring zelf kan genoeg zijn om een cognitieve of perceptuele rebound te creëren.” Het ijsbad kan ook een rol hebben gespeeld, zegt hij: “Voor sommige mensen kunnen ijsbaden endogene opioïden vrijmaken, en dat kan je natuurlijk een behoorlijk goed gevoel geven.”

Een Frequentie Therapie Apparaat

OK, nu wordt dit wel heel erg new age, maar er is een machine die Qi Coil heet en die zou de frequenties van ayahuasca, DMT en andere stoffen uit kunnen zenden. Helderziende Jusstine Kaye wees me op het bestaan van deze technologie en was zo vriendelijk me haar eigen Qi Coil machine te laten uitproberen. Het ding ziet eruit als een iPad, waarop je de gewenste frequenties kunt selecteren, en je bevestigt het aan een steen die je vasthoudt om de frequenties te ontvangen.

Op het dak van een chique Hollywood-club selecteerde ik de ayahuasca-instelling en hield het apparaat vast. Snel overviel me een euforisch gevoel – het voelde meer als MDMA dan ayahuasca. Hoewel ze de steen zelf niet vasthield, zei Kaye, die naast me zat, dat ze hetzelfde effect ervoer door gewoon dichtbij te zijn. Het voelde alsof ik objectiever naar situaties in mijn leven kon kijken, zonder dat mijn ego in de weg zat. Met behulp van deze mindset en Kaye’s intuïtieve vermogens hadden we een gesprek waarin we verschillende veranderingen onderzochten die ik in mijn leven moest aanbrengen. De rest van de avond en zelfs tijdens de Uber-rit terug, bleven de inzichten me raken.

Hoewel Giordano verhalen heeft gehoord van mensen die psychedelische toestanden ervaren via frequentiemachines, weet hij niet of hier betrouwbaar onderzoek naar is gedaan. Volgens de uitvinder van het apparaat, David Wong, “bootst het de effecten van psychedelica na door de neurale banen van de hersenen te stimuleren met een combinatie van geluidstherapie en magnetische golven”. Deze geluiden en golven “activeren specifieke delen van de hersenen die in verband worden gebracht met psychedelische ervaringen”, zegt hij. Ik weet niet of dat is wat ik heb ervaren, maar ik heb in elk geval iets ervaren.

Ik hoop nog steeds ooit terug te keren naar psychedelica en de geestelijke en lichamelijke gezondheidsvoordelen te ervaren die ze me in het verleden hebben gebracht. Maar in de tussentijd weet ik dat ik genoeg heling en verkenning tot mijn beschikking heb via niet-psychedelische modaliteiten alleen. Dingen als ademwerk, rapé en zelfs de Qi Coil kunnen intens worden, tot het punt dat ze een psychedelische ceremonie evenaren. Omdat psychedelicaallemaal risico’s met zich meebrengt, zijn deze vaak veiligere opties krachtige alternatieven, waarvan ik waarschijnlijk gebruik zal blijven maken, of ik nu wel of niet opnieuw psychedelica gebruik.

