Kan je nog luisteren naar een artiest die beschuldigd is van misbruik?

Door Sharona Badloe



We denken maar al te graag dat onze favoriete artiesten een stel engeltjes zijn, die hoogstens de backstage tot gruis reduceren na een slok te veel of een opdringerige paparazzi-fotograaf een oplawaai verkopen. Wanneer ze volgens het morele kompas van de maatschappij wél een keer over de scheef gaan, willen we het gedrag van een grijpgrage producer of een rapper met losse handjes nog weleens door de vingers zien. Het is uiteindelijk de muziek die telt, toch? R. Kelly heeft nog altijd een internationale feestdag en John Lennon wordt gezien als een van de meest vredige hippies die ooit onze aarde bewandeld heeft. Toch zijn beiden artiesten in het verleden beschuldigd van (seksueel) misbruik of geweld, net als XXXTentacion, Ceelo Green, Kodak Black, Chris Brown en andere muzikanten uit je playlist.



We vroegen ons af of de fans van deze artiesten vrede kunnen sluiten met het onacceptabele gedrag van hun idolen, of dat ze de muziek links laten liggen wanneer iemand beschuldigd wordt van iets dat niet door de beugel kan.

Daniel (17), Floris (18), Zainab (18) en Kayleigh (18)



Noisey: Welke artiesten uit deze lijst vinden jullie nou echt top?

Zainab: XXXTentacion! Hij is leuk.

Daniel: R. Kelly, Ceelo Green, de meeste zijn wel nice.

Floris: Chris Brown, naar de rest luister ik niet echt.

Wat voor gevoel krijg je bij hun muziek?

Daniel: XXXTentacion heeft veel verschillende stijlen, zijn bekendste werk maakt je bijna depressief. Zijn hele album gaat over depressie en ik kan me er persoonlijk heel erg in vinden. Zijn turnup-muziek is ook goed, gewoon alles.

Zainab: Ik vind zijn muziek vooral sad. Ik weet niet waarom, maar die vibe is gewoon droevig.

Weten jullie dat er een rechtszaak tegen hem is aangespannen?

Daniel: Ja, hij heeft zijn ex-vriendin mishandeld.

Zainab: Klopt, meerdere malen zelfs.

Daniel: Ze had een rechtszaak tegen hem aangespannen maar uiteindelijk heeft ze zichzelf teruggetrokken, waaruit blijkt dat hij niks heeft gedaan. Of hij heeft haar betaald, dat kan ook. Maar nu kan het dus dat hij voor lange tijd vast komt te zitten.

Heeft dit jullie gevoel over hem veranderd?

Daniel: Aangezien ik een fan ben, wilde ik het in eerste instantie niet echt geloven. Eigenlijk geloof ik het ook niet, dus ik heb er weinig gevoel bij. Als het wel waar zou zijn, zou ik echt wel anders naar hem kijken. Hij heeft er in zijn nummers ook wel eens wat over gezegd dus hij zou een stuk minder geloofwaardig overkomen. Toch zou ik niet stoppen met luisteren.

Zainab: Voor mij maken dit soort dingen echt heel veel uit. Bij XXXTentacion vind ik het moeilijk want de boodschap achter zijn muziek vind ik wel goed. Het maakt het niet beter, maar hij probeert zich te verbeteren en dat vind ik wel vooruitgang. Als ik zijn muziek opzet dan houd ik het gescheiden. Ik zag Melanie Martinez ook op de lijst staan. Die heeft een van haar beste vriendinnen verkracht, dus daar luister ik niet meer naar. Chris Brown ook niet, daar doe ik niet aan mee. Boycotten!

Floris: Voor mij verandert er niets. Het klinkt misschien slecht, maar als de muziek goed is dan ga ik gewoon luisteren, ook al doen de artiesten rare shit in hun vrije tijd.





Lara (21) en Tess (22)



Noisey: Wat vinden jullie van dit lijstje artiesten?

Lara: Ik houd van hiphop, dus Chris Brown en R. Kelly luister ik wel veel naar. Het is echt nostalgisch voor mij. Ik vind de muziek van vroeger ook beter dan die van nu. John Lennon is meer om even lekker mee tot rust te komen.

Tess: Als ik een kutdag heb gehad dan zet ik dat soort muziek aan, dat is leuker dan de top 40 van nu.

Weten jullie dat deze artiesten soms ook minder leuk zijn in hun privélevens?

Lara: Chris Brown heeft Rihanna in elkaar geslagen. Van de rest weet ik het niet.

Al deze artiesten zijn beschuldigd van seksueel misbruik of mishandeling. In sommige gevallen zelfs minderjarige meisjes. Verandert dat iets nu jullie dat weten?

Tess: Heel eerlijk: nee, ik denk het niet. Stel dat er nu nieuwe nummers uitkomen, dan zal dat toch misschien even in mijn hoofd opkomen. Maar nummers die nu op de lijst staan, dat zijn voor mij echt klassiekers. Ik ga niet ineens stoppen met daarnaar luisteren. Je weet ook niet wat je kunt geloven en wat niet. Je moet wel een beetje kritisch blijven met wat je aanneemt, fans kunnen van alles zeggen.

Lara: Voor mij maakt het niet uit – ik zal even veel naar hun muziek luisteren. Ik heb er zelf niks mee te maken. Ik wist het alleen van Chris Brown, maar ik ben wel gewoon naar zijn muziek blijven luisteren. Eigenlijk best erg.

Tess: We doen het echt om de muziek, en niet om de persoon zelf. Misschien wel bot gezegd, maar als die persoon nog steeds fijne muziek maakt, dan luister ik het gewoon.

Erin (23)

Noisey: Wat vind je van R. Kelly?

Erin: Ik luister veel naar R. Kelly-achtige muziek. Ik voel me dan helemaal alsof ik in een videoclip zit.

Wist je dat hij meerdere malen is beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige meisjes?

Jeetje, ik leef soms echt onder een steen. Dat wist ik niet maar nu ik dat zo hoor verandert dat mijn blik naar hem absoluut. Ik heb gewoon lekker met zijn nummers mee staan zingen, dat voelt nu toch een beetje viezig. Als het ergens opstaat zou ik me er niet heel erg aan storen, maar ik zou het zelf niet zo snel meer opzetten.

Heb je dit vaker meegemaakt met artiesten die je tof vond?

Nog nooit bij een artiest, maar wel met Kevin Spacey. En ja, Chris Brown heeft dat verhaal met Rihanna. Ik vind hem echt een dikke vette loser, maar zijn muziek is ook niet mijn ding. Mijn lievelingsartiest is G-Unit. Ik vraag me echt af wat ik zou doen als het om hen ging, ik ga daar zo goed op. Dat zou ik echt moeten meemaken.





Patrick (26) en Mary (34)



Vinden jullie deze artiesten leuk?

Mary: Ik houd van Chris Brown! Ik kom helemaal in de partysfeer daardoor.

Patrick: John Lennon is heel lekker om op te relaxen.

Weten jullie dat zij allebei gewelddadige neigingen hebben gehad?

Patrick: Ja, John Lennon heeft zijn vrouw mishandeld en bij Chris Brown was het Rihanna. Voor mij maakt dat niet veel verschil.

Mary: Oh, dat wist ik niet! Voor mij ligt dat wel anders, een vriendin van mij heeft zulke problemen gehad met haar ex. Dit komt dus wel heel dichtbij. Als ik de muziek dan hoor, moet ik daar meteen aan denken. Nu dat ik het weet zal ik zijn muziek afzetten, ook als het op de radio komt.

Is er voor jou ook een reden om muziek uit te zetten, Patrick?

Patrick: Ik vind Justin Bieber echt niet tof. Niet door zijn muziek, maar door hoe hij met zijn fans omgaat. Als je zo bekend bent dan heb je echt wel verantwoordelijkheid naar je fans toe. En hij gaat daar niet goed mee om, dus dat luister ik niet meer.



Jaydey (19)



Noisey: Dus jij bent een fan van R. Kelly?

Jaydey: Ik houd van Ignition. Ik krijg er zo’n lekkere sexy dansvibe van.

Ben je op de hoogte van zijn schandalen met minderjarigen?

Ja, maar ik voel me niet anders over zijn muziek. Ik heb ook het gevoel dat het niet bevestigd is allemaal. Het zou natuurlijk niet oké zijn, maar de muziek staat er los van.

Zijn er artiesten die volgens jou wel écht te ver gaan?

Boef noemt vrouwen die met rokjes in clubs staan te drinken hoeren. En die vrouwen die hem kwamen helpen ook! Dat soort meningen sta ik echt niet achter. Toch is hij groot in Nederland, dat vind ik heel erg.

Fernando (21) en Aabharan (19)

Noisey: Wat vinden jullie van deze lijst artiesten?

Fernando: Ik vind John Lennon wel leuk. Als ik naar Lennon luister wordt ik daar super vredig en tevreden van. Zijn nummer gaan altijd over vrede, dan voel ik me een stuk beter over de wereld.

John Lennon was in zijn persoonlijke leven helemaal niet altijd zo vredig.

Fernando: Ja, daar heb ik van gehoord – hij heeft zijn vrouw mishandeld? Ik heb dat wel eens gehoord maar voor mij verandert dat niet het gevoel dat ik bij zijn muziek krijg. Als ik dit soort dingen hoor over een artiest voel ik me daar wel altijd erg ongemakkelijk bij.

Zou je ooit niet meer naar bepaalde muziek luisteren door de daden van de muzikant?

Aabharan: Als ik muziek luister dan komt het niet eens bij me op dat het een persoon is die zingt, en een persoon die het gemaakt heeft. Ik link het niet aan de daden van zijn persoonlijke leven. Het komt gewoon niet bij me op.