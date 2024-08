Vijf vragen over… Kanye West die plots opdook in Houthalen

‘Vijf vragen over…’ is een reeks waarin we vijf super prangende vragen over super belangrijk nieuws stellen. Veel duidelijker kunnen we het je niet uitleggen.

Iedereen die al eens op een sportveld heeft gestaan kent de commentatorfantasie. Bij de commentatorfantasie worden de opmerkingen van ouders en liefjes langs de zijlijn – “Komaan, mannekes,” “Laat u niet zo doen,” en “Allee, arbiter dat ziet nu toch iedereen!’ – vervangen door een innerlijke commentaarstem. Denk: Filip Joos, Michel Wuyts of – als je niet uit je woorden komt – Carl Huybrechts. Even dwalen je gedachten niet af naar de croque monsieur in de kantine, let je niet op nutteloze aanwijzingen van je trainer en verdring je het feit dat je proper ondergoed vergeten bent. Het moment wordt groter. De commentaarstem spreekt je onnozele Vlaamse achternaam met ontzag uit. De kale muren van de sporthal of de aftandse reclameborden rond het veld veranderen in een heus stadion. De camera pant over het publiek en knipt vervolgens van jou naar een stukje tribune waar Bekende Vlamingen of echte celebs zitten. “Ook de Obama’s, Leonardo DiCaprio en Rihanna zijn afgezakt naar Deurne om Dekeukelaere aan het werk te zien,” vertelt Joos/Wuyts/Huybrechts. Bovendien ben je plots ook een mateloos getalenteerde atleet. Je outfit zit als gegoten. Alles is perfect. Je bent – kortom – iemand anders.

Die fantasie is op 30 oktober 2018 uitgekomen voor de spelers van Hubo Limburg United toen Kanye West tijdens hun wedstrijd sporthal Lakerveld in Houthalen-Helchteren binnenwandelde. Lees die zin nog een keer. Dan valt je gat toch open van verbazing. Oké, het ging om een wedstrijd tegen het Junior Basketball Association USA-team, maar dan nog.

Ik heb hier enkele vragen over. Meer precies deze vijf:

1. Wat doet Kanye in België?

Het meest eenvoudige antwoord is: een wedstrijd van Hubo Limburg United bijwonen. Laten we onszelf echter niet voor de gek houden. De swag-o-meter van Hubo Limburg staat op een peil dat niet eens Kaye ‘Prison Break Anthem’ Styles kan overtuigen. Het dreamteam van de JBA is al iets aantrekkelijker, maar die spelen overal ter wereld en vooral: ook in de VS. Zou Kanye echt daarom helemaal naar België afzakken?

Meer waarschijnlijk is dat meneer West – vader van North – langs ging bij zijn interieurvormgever Axel Vervoordt in het Antwerpse Wijnegem. Vervoordt is een kunsthandelaar die ook Robert De Niro’s crib heeft ingericht. Dit weekend vertelde hij nog dit in De Standaard: “Kim en Kanye willen met bijna niets leven, simpel en minimalistisch. Ik moest hen zelfs pushen om toch iets in hun huis te zetten.” Bij Hubo Limburg zullen ze vast beweren dat Kanye een fan is, terwijl hij eigenlijk in de buurt was om een nieuw nachtkastje, tuinstoelen en kandelaars voor Kerstmis te shoppen.

2. Heeft Kanye kennis gemaakt met het Limburggevoel?

Het Limburggevoel is zoals het monster van Loch Ness, de Bermudadriehoek en het talent van Iwein Segers: er wordt al zo lang over gesproken dat het echt lijkt, maar er is geen enkel bewijs voor. Wel, nu Kanye in Limburg is gepasseerd weten we het zeker: het positieve, gezellige, iedereen-is-welkom Limburggevoel bestaat. TERWIJL Kanye namelijk werd ondergedompeld in het warme bad dat sporthal Lakerveld is, gooide hij al zijn gekke politieke meningen van de voorbije jaren om. Dit is echt. Om 21u20 stuurde Kanye – geïnspireerd door aards paradijs Limburg – op Twitter vijf boodschappen de wereld in. Waarvan de laatste “I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!!” 234.000 keer werd geliket. Live vanuit Houthalen-Helchteren.

https://twitter.com/kanyewest/status/1057382916760707072

BBC, Time, VOX, … alle internationale media schrijven hierover. West lijkt namelijk zijn steun voor Trump in te trekken. Trump verliest daardoor de volgende verkiezingen. Het nucleaire akkoord met Iran wordt hersteld, de handelsoorlog met China beëindigd en de troepen aan de grens met Mexico teruggetrokken. Wereldvrede. Het Limburggevoel.

3. Waarvoor staat ‘Hubo’ in Hubo Limburg United?

Hubo is een keten van Belgische doe-het-zelfwinkels. In een niet zo ver verleden voerde hun marketingafdeling op het HQ in Wommelgem heftige discussies over waar ze hun budget voor sponsoring aan moest besteden. De manager die Limburg United opperde krijgt nu waarschijnlijk een flinke promotie en gaat binnenkort TED Talks geven. Dankzij hem staat Hubo vandaag namelijk in elke krant. De concurrentie bij Brico en Gamma is as we speak aan het zoeken naar lokale korfbal- en waterpoloclubs waaraan ze hun naam kunnen verbinden, in de hoop dat Nicki Minaj of Drake er een van de weken een partijtje komt volgen.

Binnenkort zullen Kim en Kanye in hun bijna lege huis op Netflix Tabula Rasa aan het streamen zijn wanneer een poot van hun peperdure chaise longe afbreekt. Op dat moment zullen ze, Axel Vervoordt vervloekend, hun zitmeubel moeten herstellen. “Waar,” zal Kanye zich dan afvragen, “vind ik godverdomme betrouwbare houtlijm aan de beste prijs?” Hij zal zich een vreemd woord uit een ver land herinneren. Was het Hugo? Was het Hulu? Nee, Hubo. Een doe-het-zelfzaak uit zijn geliefde België. Daar hebben ze vast de beste houtlijm. En dat brengt me bij mijn volgende vraag.

4. Waar zal Kanye hierna opduiken?

Waar niet? Nu Kanye een Limburgse sporthal binnenwandelde, komt in theorie elke openbare plek in aanmerking voor een bezoek. De signeersessie van Griet Op de Beeck op de Boekenbeurs? Waarom niet. ‘Yin Yoga met Vicky’ nu zaterdag in Torhout? Kanye is spiritueel genoeg. De tweede Brusselse Filmquiz in gemeenschapscentrum De Maalbeek? Zet een extra stoel klaar.

5. Zal iedereen die iemand kent die de wedstrijd bijwoonde dit verhaal voor de rest van hun leven moeten horen?

Het heeft exact zestien uur en negen minuten geduurd alvorens iemand me vertelde dat hij op die bewuste dag in sporthal Lakerveld was. Een dag na de feiten kwam een potentiële stagiair op sollicitatiegesprek en die beweerde dat hij De intocht van Yeezus in Limburg live heeft meegemaakt. Nu gebeurt het wel vaker dat stagiairs zich wat interessanter voordoen, maar dit was wel erg opvallend. Dus, Max, ik geloof je niet. Tenzij de andere kandidaat nog harder liegt, gaat de stage naar haar.

Over tien jaar zullen er geen 1.200 toeschouwers bij de wedstrijd Hubo Limburg United Academy – Junior Basketball Association aanwezig zijn geweest maar 120.000. Het is zoals bij dat ene ‘legendarische’ optreden van Nirvana in de Gentse Democrazy in 1989. Dertig jaar later was zogezegd elke West-Europeaan met All-Stars aanwezig die avond. Zo zal het ook gaan met Kanye in Limburg. En elke aanwezige zal het verhaal een miljoen keer vertellen: hoe ze gewoon naar een wedstrijd gingen, hoe ze net achter de bank van de Amerikanen zaten, hoe Kanye naar hen waaide – of was het knipoogde? Wat had ik er graag bij willen zijn.

Extra vraag: heeft iemand hem bij zijn nieuwe naam Ye genoemd?

Nee. Niemand doet dat, en Limburg gaat er zeker niet als eerste mee beginnen.

