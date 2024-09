Kanye West, Bon Iver en Francis and the Lights hebben samen een nieuwe track uitgebracht

Bon Iver en Kanye West werkten in het verleden regelmatig samen. Het was in de tijd dat Justin Vernon op zijn creatieve piek zat en Kanye zich in zijn My Beautiful Dark Twisted Fantasy-fase begaf. Het werkte. Wat de twee gemeen hebben is een natuurlijk gevoel voor disonante, tegendraadse melodieen en Lost in the World is misschien wel hun beste werk.

Die oude tijden herleven. Francis and the Lights – die eerder al te horen was op Summer Friends op Chance’s Coloring Book – heeft een nieuwe track uit: Friends. En aan dat nummer hebben Kanye en Bon Iver meegewerkt. Er is meteen een video bij geschoten, geregisseerd door Jake Schreier. Bekijk hem hieronder.