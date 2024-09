Hier is de eerste single van Kanye’s ‘Cruel Winter’-project met Gucci Mane en teveel andere grote artiesten om hier op te noemen

Kanye West laat al een paar jaar doorschemeren dat zijn label G.O.O.D. Music met het Cruel Winter-project bezig is. Q-Tip zinspeelde er in 2012 al op, waarna er alleen maar meer volgden. Vandaag primeurde Yeezy dan eindelijk het allereerste nummer en dat deed hij op radiostation Real 92.3. Round and Round is een posse cut met Gucci Mane, Travis Scott, 2 Chainz, Desiigner, Big Sean, Yo Gotti en Quavo en holy shit wat zijn we er blij mee. Het is zomer, maar de barre winter is sneller in aantocht dan je denkt. Of zoiets. Beluister de track hieronder.