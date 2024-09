Bekijk Kanye’s nieuwe video voor ‘Fade’

Afgelopen vrijdag vroegen we ons hardop af wat Kanye met zijn vier minuten vrije podiumtijd tijdens de VMA’s zou doen. Uiteindelijk heeft-ie niks geks uitgehaald. Hij hield een algemene speech en vervolgens liet hij de clip voor Fade zien. GOOD Music-lid Teyana Taylor speelt de hoofdrol in de video, waarin ze danst zoals ze dat in films als Flashdance doen.

Kanye’s speech, die je hieronder kunt bekijken, ging onder andere over zijn akkefietje met Taylor Swift over de tekst van Famous. Hij sprak ook over zijn positie in de industrie. “Mijn rolmodellen zijn kunstenaars en zakenmannen tegelijk. Ik zou er nog geen tien kunnen opnoemen: Truman, Ford, Disney, Jobs… West.”

Bekijk de clip van Fade hieronder op Tidal.

“I came here to present my new video, but before I do that, Imma talk.” – @kanyewest #VMAs https://t.co/ukVtlkcIsD