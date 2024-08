Kanye West heeft echt de allerbelabberdste iPhone-toegangscode ooit

Lieve Kanye, waarom gebruik je niet gewoon FaceID?

In een filmpje van Kanye Wests ontmoeting met president Donald Trump is te zien hoe ie z’n telefoon ontgrendelt. Ye’s toegangscode? Hij ramt gewoon zo vaak mogelijk op de onderste toets: 000000.

Videos by VICE

lmao Kanye's iPhone password is 000000 pic.twitter.com/mEM5Tjq0po — F. Rich Fitzgerald (@del_slappo) October 11, 2018

Begrijp me niet verkeerd, iedereen heeft tijdens z’n digitale leven belabberde wachtwoorden gehad. Maar het is echt wel een beetje zorgwekkend dat een van de beroemdste mensen op aarde zich beveiligt met een reeks intens voorspelbare cijfers. Dieven die z’n gsm’etje willen jatten of een willekeurig iemand die ‘em vindt is zo binnen.

Het ziet ernaar uit dat mr. West een iPhone X heeft. Dat ding wordt geleverd met FaceID, Apples biometrische authenticatiefunctie. Dus in plaats van een slechte toegangscode die wel te onthouden is of een goed wachtwoord hebt dat ie altijd vergeet, hoeft hij alleen naar het apparaat te gluren en wordt het alleen voor hem ontgrendeld. Kanye, zet het in godsnaam aan.

In de Verenigde Staten hebben politie en allerlei andere instanties een GrayKey aangeschaft, een klein apparaatje dat de nieuwste iPhones kan ontgrendelen. Het werkt door verschillende mogelijke toegangscodes automatisch te proberen om binnen te dringen. Dit soort tools werkt niet altijd alleen met cijfers; sommige hebben ook een woordenboeklijst voor het geval er een alfanumeriek wachtwoord op een telefoon staat dat ook echt bestaande woorden bevat.

Maar de GrayKey zou dat niet eens hoeven doen. Als je begint bij het laagst mogelijke cijfer en vanaf daar omhoogwerkt, zou de toegangscode van Kanye de allereerste zijn die je zou proberen. Het is echt het slechtste wachtwoord wat je maar kunt verzinnen.

Dit is niet de eerste keer dat Kanye onbedoeld details vrijgeeft over zijn lakse tech-gebruik. In april keken we naar wat de applauncher van zijn MacBook Pro allemaal onthulde. Daar was te zien dat hij op dat moment vier apps moest updaten, dus moeten we ook niet heel verrast zijn dat Kanye zich niet zoveel zorgen maakt over de beveiliging van z’n apparaten.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.