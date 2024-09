Kanye gaat in zijn auto hard op Justin Bieber en zijn eigen liedjes

De laatste keer dat we Kanye zo gelukkig zagen was in gezelschap van een ijsje



Soms lijkt Kanye West niet helemaal gelukkig te zijn met het leven. Op zich ook wel begrijpelijk, het is immers een lang en moeizaam proces om van Wolves de perfecte track te maken, maar dan nog: zelfs een opperhoofd heeft rust nodig op de zevende dag. Dankzij Kim Kardashians snapchat blijkt nu dat Kanye net zoveel plezier haalt uit het luisteren naar zijn muziek als wij. Hem zo zien meezingen met Famous en zijn favoriete track van 2015, What Do You Mean, lijkt het wel of hij volledig in vrede leeft met de wereld om zich heen.

Het is mooi om te zien van hoe ver deze lachende, dansende Kanye heeft moeten komen in vergelijking met de oude, naar paparazzi schreeuwende Kanye. Het is overigens belangrijk je te wijzen op het feit dat Kim de opnames heeft gemaakt terwijl Kanye de wagen reed. Wees gewaarschuwd kinderen, snappen en rijden gaan niet samen.