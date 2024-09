Kanye West had net een afspraak met Donald Trump

Vanmiddag stapte Kanye de Trump Tower in Manhattan binnen voor een afspraak met Donald Trump. Volgens TMZ heeft Kanye zelf de ontmoeting aangevraagd, en duurde het ongeveer een kwartier.

Rond tien uur kwamen de twee samen naar beneden om even te poseren in de lobby. Ze weigerden vragen te beantwoorden over wat er besproken is, dus weten we nog niet of Kanye tot de staff van Trump gaat behoren. “Alleen vrienden”, zei Trump. “Hij is een goede man… we zijn ook al heel lang bevriend. We hebben het over het leven gehad.”

“Ik wil alleen foto’s nemen,” zei Kanye tegen de aanwezige vragenstellers om ze te sussen.

Ze gingen uit elkaar met een vriendschappelijke handdruk, met Trump die hem nog vaderlijk toesprak: “Zorg goed voor jezelf. Ik zie je snel.”

Bekijk de beelden van de ontmoeting die C-SPAN heeft geschoten hieronder:

Beeld via C-Span.