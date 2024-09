Deze muurschildering laat perfect zien hoeveel Kanye West van zichzelf houdt

Er zijn weinig mensen zo polariserend in de muziekindustrie als Kanye West. Of hij nou What Do You Mean? tot het beste nummer van 2015 uitroept, of in de auto meezingt met zijn eigen liedjes – hij zorgt altijd dat je er iets van vindt. Wat je mening over hem ook mag zijn, over één ding zijn we het eens: Kanye is dol op zichzelf. Kunstenaar Scott Marsh heeft dit gegeven gevisualiseerd door een enorme muurschildering te maken van Kanye die met niemand anders dan Kanye tongt. Volgens de website Mashable is de tekening gebaseerd op een oude photoshop van Kanye die Kanye kust. De muurschildering is in verschillende opzichten een schitterend kunstwerk: de kleuren, de manier waarop de handen van Kanye de billen van Kanye vasthouden, de lijnen in zijn gezicht. Het hoort eigenlijk in een museum thuis, maar de muur waar de afbeelding op staat is van een wijn- en kaasbar in Syndey. Hopelijk vindt Kanye ooit de tijd om even langs te wippen.

A photo posted by Scott Marsh (@scottie.marsh) on Mar 18, 2016 at 9:19pm PDT