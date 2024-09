Kanye West schreef een gedicht over McDonald’s voor Frank Oceans zine

Foto door Nabil, oorspronkelijk gepubliceerd in Boys Don’t Cry

Frank Ocean heeft eindelijk de opvolger van Channel Orange uitgebracht. We weten nog steeds niet of-ie nou Blond of Blonde heet, maar je kunt het in elk geval hier luisteren.

Hoewel de plaat op het laatste moment nog van naam veranderde, heet het zine dat Frank Ocean bij de plaat maakte nog steeds Boys Don’t Cry. In het blaadje staat indrukwekkend werk van interessante artiesten als Tom Sachs, Wolfgang Tillman en Tyrone Lebon, de regisseur van Nikes. Maar misschien wel het meest bijzonder is de bijdrage van Kanye West. Probeer die man maar eens weg te houden als je een conceptuele glossy maakt! Voor de gelegenheid schreef hij een gedicht dat The McDonald’s Man heet. Het lijkt te zijn geschreven vanuit het perspectief van Ronald McDonald – misschien wel de enige persoon ter wereld die qua herkenbaarheid bij Kanye in de buurt komt. Op het eerste gezicht lijkt het gedicht te gaan over fastfood, maar er zit een dubbele laag in die gaat over bedrog, intriges, jaloezie en een speciale guy die we kennen onder de naam ‘smeuïge appeltaart’.

Lees Kanye’s gedicht hieronder:

The McDonald’s Man

by Kanye West

McDonalds Man

McDonalds Man

The french fries had a plan

The french fries had a plan

The salad bar and the ketchup made a band

Cus the french fries had a plan

The french fries had a plan

McDonalds Man

McDonalds

I know them french fries have a plan

I know them french fries have a plan

The cheeseburger and the shakes formed a band

To overthrow the french fries plan

I always knew them french fries was evil man

Smelling all good and shit

I don’t trust no food that smells that good man

I don’t trust it

I just can’t

McDonalds Man

McDonalds Man

McDonalds, damn

Them french fries look good tho

I knew the Diet Coke was jealous of the fries

I knew the McNuggets was jealous of the fries

Even the McRib was jealous of the fries

I could see it through his artificial meat eyes

And he only be there some of the time

Everybody was jealous of them french fries

Except for that one special guy

That smooth apple pie

De vraag waar we mee blijven zitten is natuurlijk wat de McFlurry van de Franse frietjes vindt.