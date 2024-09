Kanye West spreekt open en lang met de paparazzi over illegaal downloaden

Kanye West is een van de weinige beroemdheden die niet bang is voor de paparazzi. Hij neemt ruimschoots de tijd voor een praatje als hij ze tegenkomt, wat natuurlijk wordt opgenomen, online wordt geplaatst en op die manier voor een soort inkijkje in zijn privéleven zorgt. Daar is Kanye zich ook van bewust. In plaats van voor de paparazzi weg te duiken, zet hij ze in om zijn verhaal aan de wereld te kunnen vertellen, zoals afgelopen week op het vliegveld van Los Angeles.

In dat gesprek gaat het over de beschuldigingen aan het adres van Kanye voor het illegaal downloaden van software. Hij reageert op de aanval van Deadmau5, en hij vertelt over hoe hij vanuit zijn positie het makkelijker voor mensen wil maken – op een bepaalde manier dan. Dit is, kortom, schitterend bewegend beeld want dankzij de paparazzi weten we nu wat er de laatste tijd in Kanye’s hoofd omgaat.