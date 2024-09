Het is voor niemand een geheim dat Kanye West altijd zijn best heeft gedaan tot de grotere machten binnen rap te behoren. In hetzelfde jaar dat een twaalfjarige West een gedicht voordraagt over Martin Luther King Jr, nam hij ook een freestyle op. De video is opgenomen door Donda West, en bezit een Kanye die door het huis springt. Er is verder balweinig van hem te verstaan, maar aan het einde lijkt-ie toch iets te zeggen als “nothing less could come from West.” Dat zal wel kloppen.