Kap eens met die gender-reveal-taarten

Jongen of meisje. Blauw of roze. Cowboyhoed of tutu. Trein of pop. Mid-life crisis op je 48ste, waarbij je je baan opzegt om EDM-dj te worden. Of je hele leven 20,8 procent minder verdienen dan je mannelijke collega’s. Dit is de scheiding die we hebben gemaakt in onze maatschappij. Als je kind maar wat aankloot en het bereikt toch de top van de carrièreladder. Of het wordt gedwongen zichzelf tijdens vergaderingen constant te herhalen. En wat is nu een betere manier om deze willekeurige uitkomst te onthullen, dan via een gender-reveal-taart? Een cake die laat zien welk geslachtsdeel je ongeboren kind heeft. Leuk!

Twitter ging deze week los op een van de raarste dingen die hetero’s doen: ze maken een taart, gevuld met blauwe of roze snoepjes, die tijdens een babyshower wordt geserveerd om het geslacht van het kind aan vrienden en familie te onthullen. Geweldig.

Het begon allemaal toen twittergebruiker Church Carlton een aantal foto’s van een aantal van deze vreemde babytaarten tweette met als bijschrift : “Ik begrijp niet wat hetero’s denken dat baby’s zijn.”

En inmiddels vragen twittergebruikers zich overal af a) waarom überhaupt een taart, en b) wat denken mensen dat gender eigenlijk is?

Die feestjes waar mensen het geslacht van hun kind bekend maken zijn al een tijdje populair en het is echt een debiel concept. Ze worden georganiseerd door iedereen, van de Kardashians tot schietgrage Amerikanen, maar dat maakt ze niet minder raar. Niet alleen boeit het niemand welk geslacht je kind krijgt, wat de grootte van zijn voet is of hoe graag hij zijn chocoladetoetje eet. Een baksel is echt niet de manier om te vertellen wel geslacht je baby heeft.

Ga een appeltaart bakken, ofzo.