Kap met zeggen dat we de planeet kunnen redden door geen kinderen te krijgen

Als wetenschapsjournalist en -redacteur denk ik heel veel na over klimaatverandering: over onze snel opwarmende planeet, smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten, gebrek aan actie in de politiek en publieke apathie. Maar ’s avonds ga ik naar huis en zorg ik voor mijn dochter van twee.

Dus toen er vandaag een nieuw onderzoek uitkwam waarin werd beweerd dat minder kinderen krijgen de meest effectieve manier is om onze CO2-uitstoot terug te dringen, liet ik alles even vallen om het te lezen. Het onderzoek leidde tot koppen als “Wil je klimaatverandering tegengaan? Neem minder kinderen” in The Guardian. Een van de conclusies is dat een gezin dat één kind minder neemt, evenveel CO2-uitstoot veroorzaakt als 684 tieners die de rest van hun leven al hun afval recyclen.

Nu de wereldbevolking volgens voorspellingen in 2100 de 11,2 miljard aantikt, tegenover 7,6 miljard nu, zijn er prangende vragen over hoe we voor genoeg eten, kleding, onderdak en medische zorg voor al die mensen gaan zorgen. Ondertussen gaan de ecologische bedreigingen van tegenwoordig, zoals de stijgende zeespiegel, verzuring van de oceaan en de oprukking van woestijnen gewoon door.

En hoewel dit nieuwe onderzoek het zelf niet letterlijk zo zegt, heb ik mensen horen zeggen dat kinderen krijgen eigenlijk slecht voor het milieu is. Als ouder ben je egoïstisch als je een kind op een toch al overbevolkte planeet zet, want dat kind slokt toch alleen maar meer van onze grondstoffen op. Dit onderzoek gooide olie op het vuur van een debat dat al heel lang aan het smeulen is.

Bovenop de vraag wat voor planeet onze kinderen van ons gaan erven – een vraag die me iedere dag bezighoudt – moest ik me hier ook ineens weer druk om gaan maken. Zoals Broadly al schreef zijn er tegenwoordig absoluut mensen die ervoor kiezen om geen kinderen te nemen omdat de toekomst zo kut lijkt. Dus als ik me echt zorgen maak over klimaatverandering, is het dan onverantwoordelijk van me om kinderen te nemen?

De emancipatie van vrouwen, toegang tot contraceptie, en opleiding van vrouwen zijn onlosmakelijk verbonden met klimaatverandering

Om te beginnen moeten we kijken naar wat het nieuwe paper daadwerkelijk zegt. De conclusie is namelijk niet dat we ons niet meer voort zouden moeten planten, maar dat “een kind minder nemen” de meeste potentiële impact heeft op de jaarlijkse individuele CO2-uitstoot. In ontwikkelde landen gaat het al gauw om 58,6 ton broeikasgassen per jaar. Andere topscoorders zijn leven zonder auto, geen lange vluchten nemen en vegetariër zijn, hoewel deze drie het bij lange na niet halen bij de eerste optie.

Hoeveel grondstoffen een baby consumeert heeft te maken met waar en hoe zij of haar familie leeft. In westerse landen, waar mensen al gauw een grotere carbon footprint hebben, lopen de geboortecijfers al een beetje terug. We krijgen al minder kinderen.

In Amerika was het geboortecijfer in 2016 het laagste ooit, met 62 geboortes per 1000 vrouwen tussen de 15 en 44. Er is een vergelijkbare trend in Canada, net als in Europese landen en Australië. (Ik benoem deze landen hier omdat het onderzoek ze ook specifiek noemt.)

Landen waar het geboortecijfer wel stijgt, liggen meestal in ontwikkelingsregio’s. Vrouwen kunnen daar vooral voordelen ondervinden van betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Daarom kun je ook niet tegen vrouwen zeggen dat ze “minder kinderen moeten nemen” terwijl je tegelijkertijd bezuinigt op gezondheidszorg voor vrouwen of abortus verbiedt. De emancipatie van vrouwen, toegang tot contraceptie (inclusief abortus), en opleiding van vrouwen zijn onlosmakelijk verbonden met klimaatverandering, en gaan een gigantische rol spelen in hoe we daar de komende jaren mee omgaan.

Donald Trump kwam zwaar onder vuur te liggen toen hij zich terugtrok uit de klimaatakkoorden van Parijs. Maar zijn besluit om internationale NGO’s te verbieden om ook maar informatie te verstrekken over abortus als ze geld van de VS willen blijven ontvangen is net zo goed een klimaatprobleem.

Persoonlijk vind ik het een belangrijk punt uit het nieuwe onderzoek dat “kleine gedragsveranderingen” – dingen die makkelijk zijn om te doen, zoals recyclen – niet per se een heel groot verschil maken in het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Wat niet betekent dat je niet moet recyclen. Dat moet je namelijk wel. Maar klimaatverandering is een politiek probleem, en vergt grootschalige politieke oplossingen.

Ik denk niet dat het een per se slecht advies is om “minder kinderen te nemen”, hoewel ik wel bezwaar heb tegen hoe snel zo’n keuze overgesimplificeerd wordt. Betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en contraceptie draaien erom dat je vrouwen een keus geeft en zou je moeten zien als een onderdeel van de klimaatstrijd.

Persoonlijk geeft het hebben van een kind me juist hoop op de toekomst, zelfs als milieurampen me ’s nachts wakker houden. Het moet goedkomen, voor haar.