Kappen, de Game of Thrones-draken zijn geen atoombommen maar straaljagers

Na jaren wachten konden fans van Game of Thrones eindelijk de draken van Daenerys Targaryen ten strijde zien trekken en het was prachtig. De Mother of Dragons vloog over een Lannisterleger en zette het in vuur en vlam. Ze verbrandde hun voedselvoorraad, roosterde soldaten in hun pantser en maakte een eind aan de reeks overwinningen van koningin Cersei. Het was fantastisch, maar toonde ook de beperkingen van draken in een oorlog.

We hebben Dany’s draken al eerder in gevecht gezien, maar nooit in een fatsoenlijke militaire campagne. Goed, ze maakten een einde aan de belegering van Meereen en roosterde de slavendrijvers op de Narrow Sea, maar de beesten naar de frontlinies brengen van een groot militair conflict is even wat anders.

Al jaren zeggen nucleaire experts zoals Timothy Westmyer van de George Washington University dat de vuurspuwende monsters de nucleaire wapens van de fantasiewereld zijn. “Draken zijn de nucleaire afschrikking, en alleen Dany heeft ze. Dat maakt haar op een manier de machtigste persoon in de wereld,” zei bedenker van de serie George R.R. Martin in 2011 tegen Vulture.

Zelfs het Bulletin of Atomic Scientists, een non-profitorganisatie opgericht door voormalig wetenschappers van het Manhattanproject, vindt raken wel een geschikte metafoor voor kernwapens. “Het verhaal leert ons veel over de inherente gevaren die het gevolg zijn van het omgaan met wapens die een conflict kunnen veranderen, de gevoeligheid voor ongelukken, de relatieve voordelen die ze opleveren voor degenen die ze controleren, maar ook de tol die ze eisen,” schreef het Bulletin in 2014.

De aflevering van afgelopen zondag, “The Spoils of War“, gaf ons een andere manier om tegen de draken aan te kijken. De draken van Game of Thrones zijn een conventionele luchtmacht, geen kernwapens. Dany’s geheime wapens zijn in het beste geval te vergelijken met de A-10 Warthog, een zwaar uitgerust gevechtsvliegtuig voor directe luchtsteun. Ze is de enige persoon in de fantasiewereld met een luchtmacht, en dat geeft haar een voordeel. Maar niemand won ooit een oorlog met alleen een luchtmacht.

Kernwapens waren de ultieme verstorende militaire technologie. Toen Amerika in 1945 de bommen op Japan liet vallen, veranderde wereld drastisch. Van de ene op de andere dag had een land de mogelijkheid om hele steden in één keer met de grond gelijk te maken. Toen de technologie zich verspreidde en meer landen kernmachten werden, werden de wapens een afschrikkingsmiddel. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog konden supermachten geen directe militaire actie ondernemen tegen geopolitieke rivalen uit angst voor het uitlokken van een wereldwijde oorlog en de ondergang van de samenleving.

Dany’s draken zijn een voordeel, maar geen afschrikkingsmiddel. Een van de grote voordelen van kernwapens is dat je vijanden je met rust laten. Het is heel lastig om een intercontinentale raket uit de lucht te schieten, maar Dany’s vijanden wisten minstens een flinke speer in de schouder van haar draak te planten. En de draken hebben Dany’s vijanden er niet van weerhouden om Meereen te belegeren en haar vloot te vernietigen.

Dat komt doordat haar draken als een conventionele luchtmacht werken. In The Spoils of War leidt Dany haar horde Dothraki in een aanval op een voorraadkonvooi van de Lannisters. De Red Keep heeft voedsel nodig om de strenge winter te overleven, en dat hebben ze gevonden in het recent veroverde Highgarden. Om het naar huis te krijgen, vormden de Lannisters een zwaarbewaakt konvooi.

Dany en haar troepen vallen het konvooi aan en haar draak voorzien ze van luchtsteun. Het is een strategie die zo oud is als de Tweede Wereldoorlog. Grondtroepen vallen de frontlinies aan en de luchtmacht duikt er van bovenaf op om alles en iedereen te vernietigen en chaos te zaaien.

Maar in de echte wereld winnen strategische luchtcampagnes nooit oorlogen. Het is zelfs zo dat luchtcampagnes zonder aanhoudende actie op de grond een conflict lijken te verlengen. Na de uitvinding van het vliegtuig en strategisch bommenwerpen, dacht de Italiaanse militaire luchtvaartpionier Giulo Douhet dat je een oorlog zou kunnen winnen door civiele doelen te vernielen. De burgerbevolking zou dan in opstand komen tegen de regering om vrede te eisen.

Zowel de Duitsers en de Geallieerden namen de proef op de som met de theorie van Douhet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werkte niet.

De Luftwaffe van de nazi’s bombardeerde Engeland meer dan acht maanden lang tijdens de Blitz. Het vernietigde Londen en doodde tienduizenden, maar het schaarde de Britten ook achter de oorlog en was uiteindelijk een strategische mislukking.

Japan is het meest extreme voorbeeld. De Amerikaanse bombardementen op het vasteland van Japan voordat het kernwapens inzette was afschrikwekkend. “Vierenzestig steden werden blootgesteld aan verzadigingstactieken van stedelijke gebieden, waarbij een gemiddelde van 43 procent tot de grond toe werd afgebrand,” zei politicoloog Robert Pape in Bombing to Win. “Meer dan tweederde van de burgerbevolking kreeg te maken met luchtaanvallen; meer dan een derde kreeg te maken met bommen die op hun wijken vielen.”

Amerika gebruikte vooral brandbommen en de meeste Japanse steden waren van hout. De Amerikaanse bombardementen alleen al kostte het leven van meer dan 900.000 burgers. Dat is meer dan het driedubbele van wat Duitsland verloor tijdens de luchtcampagnes in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog.

“Ondanks het grote lijden stortte de Japanse samenleving niet in,” legde Pape uit. “Er waren geen massademonstraties tegen de regering of welke andere vorm van politieke activiteit van het volk dan ook… de afwezigheid op de arbeidsmarkt bedroeg tussen januari en augustus 1945 ongeveer acht procent, evenveel als in de Verenigde Staten tijdens een vergelijkbare periode.”

Amerika probeerde Japan de onderdrukking in te bombarderen en het werkte niet. Niet totdat die bommen zwaar genoeg waren om in een keer een hele stad te vernietigen. Dany’s draken zijn machtig, maar kunnen niet in een oogwenk een hele stad verwoesten. Ze zijn een luchtmacht, geen superwapen.

De zwakke plek van strategische bombardementen werd eens temeer duidelijk tijdens de door Amerika geleide War on Terror. In Syrië veroorzaakte een luchtcampagne zonder grondsteun net als in Irak en Afghanistan niets anders dan een opstand. Dit geeft de grote uitdaging voor Dany aan in Game of Thrones. Ze heeft de enige luchtmacht van Westeros en leert nu pas hoe ze die moet gebruiken.