Karin Bloemen heeft gisteren hiphop opnieuw uitgevonden bij RTL Late Night

Comedyprogramma’s op de Nederlandse tv zijn over het algemeen om droevig van te worden. En doof, trouwens, want eigenlijk bestaat die hele wereld enkel uit een aantal schaterlachende ex-Lama’s die gelinkt worden aan een aantal schaterlachende Gordons/Linda de Mols/Chantal Janzens/Wendy van Dijks of wie erop dat moment toevallig beschikbaar is.

Voorlopers in dit prachtgenre zijn natuurlijk Karin Bloemen en Jörgen Raymann. Zij brengen al jaren vreugde in allerhande huishoudens, en niet zonder succes natuurlijk. Komend voorjaar staan ze samen met Tineke Schouten en meer nog te onthullen komieken in AFAS Live om daar een programma te vullen met grappen over onderwerpen die het publiek zelf kan insturen.

Ze zijn allebei moeilijk weg te denken uit de ontwikkeling van het gevoel voor humor in dit land, maar wat weinig mensen weten is dat Karin Bloemen ook een hele vette, dope, wrede mc is. Een van de uitdagingen – die totaal niet voorbereid is en COMPLEET uit de lucht komt vallen – is namelijk om zo lang mogelijk Rapper’s Delight van The Sugar Hill gang mee te rappen.

Gisteren, tijdens een uitzending van RTL Late Night, deed Karin Bloemen dit even voor. Wat volgde was een spasme dat verdacht veel leek op de reactie van alle witte mensen boven de 35 als ik vertel dat het mijn werk is om over rapmuziek te schrijven. Hier gebeuren zo veel rare dingen. Check het hierboven.

De opbrengst van de shows van Bloemen, Raymann en Schouten gaat rechtstreeks naar de Alzheimer stichting, wat zonder grappen een heel nobel project is. Meer informatie lees je hier.