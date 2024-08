Katten worden hun baasjes kotsbeu in de lockdown

Het valt niet mee om tijdens deze lockdown nog het licht aan het eind van de tunnel te kunnen zien. Het scheelt echter een hoop als je een huisdier hebt, als we een onderzoek mogen geloven dat in september vorig jaar gepubliceerd werd in PLOS Medicine. Honden, katten en andere dierlijke metgezellen zouden tijdens een lockdown een flinke boost voor je geestelijke gezondheid opleveren. “Een huisdier hebben lijkt de schadelijke, psychologische effecten van de lockdowns te verlichten,” aldus de auteurs.

Maar goed, dan hebben we het alleen over de ene kant. Sommige dieren – voornamelijk katten – vinden het zelf namelijk helemaal niet zo’n pretje om de hele dag met een mens opgescheept te zitten. “Mensen met huisdieren vinden het natuurlijk hartstikke fijn dat ze gezelschap hebben,” legt Emmanuelle Titeux uit, een dierenarts die gespecialiseerd is in dierlijk gedrag. “Maar als dieren een vragenlijst in hadden mogen vullen, dan hadden sommige sowieso gezegd: ‘Ik moet de hele dag maar zien te dealen met een of andere idioot die me maar in mijn nek blijft aaien. Ik ben er helemaal klaar mee.’”

Op de Amerikaanse site Vox kwam een eigenaar van vier katten aan het woord, die vertelde dat een van hen “tegen de muren aan ging rennen” en dat ze alle vier behoorlijk aan het “sissen en grommen” zijn sinds de lockdown. “Katten vinden deze plotselinge verstoring een stressvolle ervaring,” lichtte Leanne Lilly, hoogleraar diergeneeskunde aan de Ohio State University, toe.

Titeux, die ook secretaris is van het European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine, benadrukt wel dat het woord ‘depressief’ niet echt van toepassing is op dieren. “Dieren hebben nooit echt laten zien depressief te zijn. Wanneer wij denken dat dieren depressief zijn, is het eerder zo dat ze zich even terugtrekken,” legt ze uit. “Als ze zich niet aan een bepaalde situatie aan kunnen passen, komen ze in een apathische modus terecht. Dan gaan ze even in een hoekje liggen en eten ze misschien nog wat, maar doen ze verder niet zoveel.”

Zelf heeft Titeux niet veel katten behandeld die dit laatste gedrag vertonen. “Maar sinds de eerste lockdown heb ik wel veel katten gezien die zich echt agressiever gedroegen richting mensen. Er kwamen zelfs baasjes langs die wilden dat hun kat een spuitje zou krijgen, omdat ze maar aangevallen bleven worden.”

Wat Titeux betreft komt dit gedrag duidelijk door de lockdown, of om precies te zijn: doordat ze daardoor continu onder de mensen zijn. Vooral huiskatten hebben daaronder te leiden, omdat ze niet zomaar naar buiten kunnen en gedwongen zijn om de hele dag met hun baasje door te brengen.

“Sommige katten hebben het echt helemaal gehad met mensen. Ze worden er gek van om de hele tijd met ze opgezadeld te zitten,” benadrukt Titeux nog maar eens. Ze heeft ook gezien dat meer katten zichzelf excessief zijn gaan likken of krabben, of andere “stresssignalen” vertonen. En dat ze het qua krabgedrag ook op mensen hebben gemunt.

Een belangrijke kanttekening is wel dat het hier niet om álle katten gaat. “We moeten het niet generaliseren,” zegt Titeux. “Er zijn ook nog genoeg katten die wél van mensen houden en graag met hun baasje spelen – het hangt maar net van de situatie af. Maar sommige katten worden nu eenmaal niet zo close met mensen, en als ze dan net een baasje krijgen die de hele tijd aandacht van ze wil, dan gaat dat natuurlijk mis.”

Mocht je poes geneigd zijn om je in de haren te vliegen, dan bestaan daar niet echt wondermiddeltjes tegen. “Soms geven we ze fluoxetine, een ingrediënt dat ook in Prozac zit,” zegt Titeux. “Dat kan de agressie wat verminderen. Maar dat je dieren antidepressiva geeft die mensen gebruiken, betekent nog niet dat je dier ook echt depressief is.”

Wie tijdens de lockdown een zeer ongelukkige kat in huis heeft, zou er ook goed aan kunnen doen om de omgeving van de kat wat te veranderen. Of op een wat andere manier met de kat omgaan. “Het is een goed begin om te wachten totdat ze naar jou toekomen,” adviseert Titeux. “Voor mensen lijkt het alsof de kat je zonder reden aanvalt, maar probeer ook te achterhalen waar dit gedrag vandaan komt: de behoefte aan een beetje afstand.”

