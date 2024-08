Deze man redt katten in ramp- en oorlogsgebieden in Syrië

Op 6 februari 2023 werden het centrale zuiden van Turkije en het noordwesten van Syrië in de spanne van een paar uur door twee krachtige aardbevingen getroffen, met meer dan 50.000 slachtoffers en 2,2 miljoen ontheemde personen als gevolg. De aardbeving raakte ook Aleppo, een stad van 2,1 miljoen mensen en hoofdstad van het gelijknamige gouvernement , die tussen 2012 en 2016, tijdens een van de zwaarste gevechten in de Syrische Burgeroorlog, ook al zwaar beschadigd was geraakt.

In de twee weken daarna hebben paramedici en civiele beschermingstroepen hard gewerkt om mensen te redden die onder het puin lagen. Maar door de aardbeving zijn er natuurlijk ook een hoop dieren onder gebouwen gevangen komen te zitten.

Mohammed Alaa Aljaleel heeft meer dan 30 katten gered die door de aardbeving in de omgeving van Aleppo gewond zijn geraakt, voornamelijk in de plaats Jenderes. Dit is niks nieuws voor hem: sinds het bloederige conflict in Syrië is losgebarst heeft hij zijn leven gewijd aan het redden van katten, waardoor hij nu bekend staat als de Kattenman van Aleppo. Sommige van de katten die hij heeft gered, hebben nog steeds behandeling nodig, maar sommigen zijn al volledig hersteld. Aljaleels telefoon gaat constant af door berichten over dieren in nood.

Aljaleels liefde voor katten is in zijn kindertijd ontstaan. “Toen ik klein was speelde ik vaak met katten, maar na alles wat we hier in Syrië hebben meegemaakt wilde ik mijn liefde voor katten voor een goed doel inzetten,” zegt hij. Zijn werk is pas serieus begonnen in de beginfase van het conflict, rond 2011, toen Aljaleel besloot om de katten in zijn buurt eten te geven. Hij werd duidelijk snel bekend in zijn plaatselijke kattengemeenschap, en op een gegeven moment verzamelden er zich elke ochtend tientallen katten voor zijn huis.

Aanvankelijk zorgde Aljaleel voornamelijk voor katten die door hun baasjes waren achtergelaten omdat ze moesten vluchten. Maar hij moest zijn operatie uitbreiden naarmate het geweld doorging. Uiteindelijk besloot hij om in het oostelijke gedeelte van het gouvernement Aleppo een opvang te openen.

Helaas werd de opvang vernietigd door Syrische en Russische raketten voordat het Syrische regime weer de overhand kreeg. Aljaleel moest alles achterlaten, en verloor de meer dan 180 katten die in zijn opvang leefden. In 2019, drie jaar na de slag voor Aleppo, ging hij weer in het westelijke deel van de stad wonen, en richtte hij een nieuwe, grotere en betere opvang dan de oude op: het Kattentoevluchtsoord in Aleppo.

“Vroeger deed ik alles in mijn eentje, maar tegenwoordig hebben we een team van zes mensen,” zegt hij. “Drie van ons zorgen voor de dieren in de opvang, terwijl ik en twee andere paramedici naar de plekken gaan waarover we horen dat er dieren in nood zijn.” Aljaleel post ook regelmatig over zijn dagelijkse activiteiten op de Facebookpagina van de opvang en houdt de pagina geüpdate met persinterviews.

Dankzij social media heeft Aljaleels werk een internationale fanbase gekregen die helpt bij het financieren van zijn reddingsproject. De financiële hulp die Aljaleel ontvangt van dierenliefhebbers van over de hele wereld helpt met het betalen van het personeel, evenals het kopen van voedsel, vaccins en medicatie voor de katten.

In 2021 won het kinderboek “De Kattenman van Aleppo” de Caldecott Honorary Award voor geïllustreerde boeken. Het boek, geschreven door de Syrische auteurs Karim Shamshi-Basha en Irene Latham en geïllustreerd door de cartoonist Yuko Shimizu, volgt het verhaal van Aljaleel, van zijn dagen als ambulancechauffeur in het begin van de Syrische Burgeroorlog tot aan het ontstaan van zijn opvang.

“Dieren hebben ons altijd nodig,” zegt Aljaleel. “Alle monotheïstische religies sporen ons aan om goed voor dieren te zijn.” Zijn werk bestaat ook voor een deel uit het voorlichten van zijn gemeenschap over dierenrechten en wat ervoor nodig is om voor ze te zorgen. “Ik hou zo van mijn werk, en ik zou graag zien dat anderen hetzelfde doen.”

Hoewel Aljaleel veel supporters heeft, krijgt hij ook veel kritiek; mensen zijn niet blij om het feit dat hij dierenlevens redt in plaats van mensenlevens. Maar de negatieve feedback weerhoudt hem er niet van om zijn werk door te zetten. “Er zijn wereldwijd duizenden humanitaire organisaties die mensen helpen, maar het aantal dierenrechtenorganisaties is veel kleiner,” zegt hij. “Ik ben trots op wat ik doe en ik hoop dat de compassie voor dieren zich naar alle mensen verspreidt.”



