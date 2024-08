Kaweian Esmaieli strijdt met zijn smartphone voor de titel ‘Nachtfotograaf des Vaderlands’

Hoe erg raak jij in paniek wanneer de batterij van je smartphone op is? We zijn hopeloos gehecht aan dit verlengstuk van ons lichaam, en kunnen ons nergens meer begeven zonder de welbekende, verschrikte roep te horen: “Heeft iemand een oplader bij zich?” Heel gek is dat allemaal niet. Met alle functies die telefoons tegenwoordig dragen kun je hele podcasts creëren, nummers in studiokwaliteit opnemen en professionele foto’s maken. De competitie Nachtfotograaf des Vaderlands speelt precies op die laatste functie in.

Drie fotografen krijgen een Samsung Galaxy S9 mee – die geprezen wordt om zijn camera – en worden het nachtleven ingestuurd voor een fotoserie. De foto’s worden beoordeeld door een jury, en die kiezen uiteindelijk de winnaar. Een van die fotografen is Kaweian Esmaieli, die we laatst nog spraken over zijn nachtelijke fotosessies. Hij is alvast enthousiast over de camera op de Galaxy S9. “Ik dacht eerst dat het gewoon een beetje marketing was,” vertelt hij ons. “Maar de camera is erg goed, van sommige foto’s kan je echt niet zien dat het met een telefoon gemaakt is. Ik was verbaasd.”

De Samsung heeft een dubbel diafragma dat zich aanpast aan de hoeveelheid licht die binnenkomt. Eigenlijk net als je ogen dus. Dit betekent dat je zowel in het donker als in het licht scherpe foto’s kunt maken. “Ik had veel vrijheid met de instellingen van de telefoon, dat had ik niet verwacht,” zegt Kaweian. “Ik kon zelf de iso, sluitertijd en diafragma instellen. Het past zich ook tijdens het instellen automatisch aan en geeft meteen weer hoe het beeld eruit ziet, zonder dat ik eerst een foto moet maken.

Maar een goede camera – in dit geval telefoon – is natuurlijk niet genoeg om een winnende fotoserie te schieten. Kaweian koos het hiphopfeest Encore in de Melkweg uit om voor de wedstrijd vast te leggen. “Ik ben daar vaker geweest en het zijn altijd leuke mensen,” vertelt hij. “Ze zijn niet camera-shy, maken danscirkels en soms zijn er zelfs moshpits.” Bekijk hieronder de foto’s die Kaweian geschoten heeft met zijn Samsung Galaxy S9.



“Deze is gemaakt in een cirkel in het publiek. Ik vind dat deze foto goed bij de sfeer van het feest past. Ook de kleuren zijn erg mooi.”



“Deze foto vind ik tof omdat je het logo van Encore ziet, maar ook de dj en de mc. Ze staan er allebei goed op – het licht maakt het helemaal af.”



“Hier ben ik echt deel van het publiek. Ik sta daar tussen de crowd alsof ik als clubganger een foto maak met mijn mobiel.”



“Bij deze foto kun je echt niet zien dat-ie door een mobiel gemaakt is. Ik schiet vaker foto’s van rappers en die zien er precies zo uit. Het lijkt gewoon alsof het met een spiegelreflex is gemaakt.”



“Dit is weer een foto waarin ik deel uitmaak van het publiek. Alleen is deze nog harder, want je ziet heel goed de vibe van het feest. Mensen hebben hun handen in de lucht en gaan los. Dit is persoonlijk mijn favoriet, het is erg speciaal omdat het onbewerkt is. Dit is gewoon Samsung.”



“Ik probeer altijd van zowel de kant van het publiek als de kant van de artiesten foto’s te schieten. Ik vind het een mooie compositie en had niet verwacht dat dit kon met een telefoon. Hoe vaak zie je zulke crispy shots voorbij komen op Snapchat?”