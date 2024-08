Kaweian Esmaieli vereeuwigt de nacht spelenderwijs

In de jaren negentig was Cleo Campert – de huisfotograaf van de roemruchte Amsterdamse club RoXY ­– een van de eerste clubfotografen in Nederland die het nachtleven op de gevoelige plaat vastlegde. Haar fotoreportages gaven een blik achter de deuren van de club en toonden subculturen die voor het grote publiek verborgen bleven.

Tegenwoordig swipet iedereen zich een ongeluk: fotoserie na fotoserie van hemelse bacchanalen waar onbezorgde, bloedmooie mannen en vrouwen de tijd van hun leven hebben. Alles – van provinciaal glitterhol tot moshende hiphopkelder – wordt professioneel en digitaal vereeuwigd. Gewapend met hun flitsende spiegelreflexcamera’s hollen de nachtfotografen door donkere clubs. Bij de bar scrollen ze driftig door hun pas geschoten foto’s terwijl ze wachten op een welverdiende wodka lime. Ze geven de barman een box of een kus en verdwijnen weer in het feestgedruis.

Nachtfotograaf Kaweian Esmaieli (23) zal je niet zo snel bij de bar zien staan. Hij drinkt niet en gebruikt ook geen drugs. “Tijdens mijn werk zie ik genoeg kaakschaatsers langslopen. Ik kan niet zeggen dat het me nieuwsgierig maakt.” Kaweian is geboren in Iran, maar woont sinds zijn derde in Doetinchem. Als tiener begon hij te experimenteren met de camera van zijn vader. Na de nodige ervaring te hebben opgedaan in de sport -en modefotografie, begon hij met foto’s nemen in clubs.

Tegenwoordig is het veel toegankelijker om een fotograaf te worden dan vroeger. Het materiaal is minder duur, op een SD-kaart kun je aanzienlijk meer kwijt dan op een ouderwets rolletje en iedereen heeft een smartphone met camera in z’n zak. Die laatsten worden bovendien steeds professioneler uitgerust. Voor de Nachtfotograaf des Vaderlands gaat Kaweian nu ook een nacht op pad met de Samsung Galaxy S9, een toestel dat ook ’s nachts uitstekend te gebruiken is. Hoewel fotografie nog geen fulltimejob is voor hem, krijgt hij momenteel op een regelmatige basis opdrachten aangeboden. “Veel collega’s werken gratis. Vroeger deed ik dat ook, maar op een gegeven moment heb ik voor mezelf besloten om dat niet meer te doen.”

Noisey: Als je jouw stijl moest beschrijven aan de hand van een liedje, welke zou dat dan zijn?

Kaweian Esmaieli: ADHD van Kendrick Lamar. De manier waarop die videoclip is geschoten, maar ook de beat en de tekst… Het is jong en speels. Zo probeer ik ook te werken: ik leer spelenderwijs. Ik zoek niet snel online op wat de beste manier is om bepaalde foto’s te maken. Ik vind het niet erg om fouten te maken en ik houd van experimenteren.

Hoe ben je het nachtleven eigenlijk ingerold?

Eerst probeerde ik foto’s te schieten in halflege tenten in Doetinchem, maar dat was niet zo’n succes. Ik wilde wat meer ervaring opdoen, dus toen heb ik club Foei in Winterswijk benaderd. De foto’s die ik daar heb gemaakt zorgden ervoor dat ik concertfotograaf van het Amerikaanse rappersduo The Underachievers werd.



Wacht even. Hoe kwamen die foto’s bij hen terecht?

The Underachievers zochten een fotograaf voor hun Europese tour. Ik heb me gewoon aangemeld. Blijkbaar vonden ze m’n werk vet genoeg, want ze kozen mij uit om hun show in Rotterdam te schieten. Die opdracht bleek achteraf een springplank. Ik wil niet zeggen dat ik daardoor écht op de kaart sta, maar die concertfoto’s hebben zeker wat deuren geopend.

Ging je daarvoor al vaak uit?

Die show van The Underachievers was de eerste keer dat ik überhaupt naar een concert ben geweest. Soms ging ik in Doetinchem naar de plaatselijke club, maar ik was eigenlijk nooit naar een echt concert geweest voordat ik foto’s mocht maken voor The Underachievers. Grote artiesten komen meestal alleen naar Rotterdam, Utrecht of Amsterdam en ik woonde gewoon te ver weg. Nu ga ik uiteraard wel vaker.

Wat vind je zo fijn aan de nacht fotograferen?

Overdag schiet ik vaak portretten, maar ’s nachts gaat alles heel snel. Het is spontaan, speelser en mensen poseren minder. Het gaat om de juiste timing. Mensen wachten niet op je. Zij doen hun ding en ik probeer er achteraan te schieten. ‘S nachts voel ik me vrijer. Dj’s en artiesten zijn druk met hun show, dus ik ben onzichtbaar.

Hoe bescherm je je camera in de moshpit?

Ik denk er niet te veel over na. Ik duik er gewoon in. Ik probeer de interactie tussen de artiest en het publiek vast te leggen. Als iemand met bier gooit, kan ik er weinig aan doen. Dat is het risico van het vak. Bier is trouwens niet eens het grootste probleem. Wat echt slecht is voor je camera is dat mensen constant tegen de lens stoten.



Word je niet helemaal lijp van constant al die dronken mensen om je heen?

Behoorlijk. Maar het went wel.

Kleven er meer nare dingen aan het vak?

Het naarste wat ik heb gemaakt is dat m’n foto’s niet zijn gebruikt. Dat kan gebeuren. Ik heb nog steeds dagen dat het tegenzit en dat het resultaat niet is wat ik had gehoopt. Bij het concert van Kirk Knight was dat bijvoorbeeld. Dat vond ik wel jammer. Het liefst had ik hem ook blij willen maken met een mooie fotoserie. Het liefst wil je natuurlijk erkenning voor je werk en als het dan niet wordt gedeeld dan is dat niet zo fijn voor je zelfvertrouwen.

Hoe ga jij om met ‘verzoekjes’?

Ik vind groepsfoto’s verschrikkelijk. Gister had ik dat in Disco Dolly in Amsterdam. Ik werd niet één of twee keer, maar echt de hele avond lang op m’n schouder getikt. Vroeger durfde ik niks te zeggen en verwijderde ik de foto nadat ik hem had gemaakt. Nu leg ik uit dat ik de foto wel kan maken, maar dat hij toch niet online komt.

Wat is het bizarste dat je tot nu toe hebt meegemaakt?

Het concert van Kirk Knight was doordeweeks, dus er waren maar – geen grap – twaalf mensen! Ik heb mensen nog nooit zo compleet ape-shit zien gaan. Dat een artiest zoveel emotie uit een kleine groep kan trekken, dat vond ik echt bizar destijds. Het was prachtig.