Kazige maiscake met jalapeños

Porties: 6-8

Voorberedingstijd: 15 minuten

Totaal: 40 minuten

Ingrediënten

125 ml melk

140 gram ongezouten boter, plus extra om in te vetten

100 gram zure room

3 grote eieren, losgeklopt

285 gram broodbloem

100 gram maismeel

170 gram kristalsuiker

15 gram zout

10 gram bakpoeder

225 gram geraspte cheddar

2 jalapeños, fijngehakt zonder de zaadjes

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een muffinvorm in met boter en zet aan de kant.

2. Doe de melk in een steelpan en laat hier de boter in smelten. Het mengsel mag niet koken, dus laat de boter echt zachtjes smelten.

3. In een grote kom mix je vervolgens het melk-botermengsel met de zure room en de eieren.

4. In een andere kom mix je bloem, het maismeel, de suiker, het zout en het bakpoeder. Roer de droge ingrediënten door het natte mengsel. Hierna roer je de kaas en de jalapeños er doorhen. Verdeel het mengsel over de muffinvorm en bak in 20 tot 25 minuten goudbruin in de oven of tot er je er een tandenstoker inprikt en deze er schoon uitkomt. Serveer met heel veel boter.