Kehlani werd herboren door het doen van ‘echte shit’

Het is woensdagmiddag en Kehlani kan nauwelijks haar ogen openhouden. Ze ligt in foetushouding op de bank met een veel te grote gele trui aan. Haar hoofd bevindt zich tussen een stapel kussens en haar kapsel zit alsof ze net uit bed komt. ”Ik heb zo’n erge jetlag”, vertelt ze me gapend. Ze staat op en geeft me een ongedwongen knuffel en vraagt: ”Hoe laat is het?”

We zitten in een klein kantoortje van Atlantic Records in West-London. De ruimte is gedecoreerd met gouden platen van Led Zeppeling, Missy Elliot en Ed Sheeran, en op het tapijt liggen ongeopende schoenendozen en in plastic gewikkelde trainingspakken. ”Het is bizar dat mensen die het niet nodig hebben zoveel gratis shit krijgen”, zegt ze terwijl ik staar naar de spullen op de grond. ”Ik snap het wel”, voegt ze toe terwijl ze weer neerploft op de bank. ”Ze willen zien dat ik het aan heb. Ik kan niet klagen.”

Buiten de jetlag om snap ik wel waarom Kehlani een beetje moe oogt. Haar debuutalbum SWEETSEXYSAVAGE kwam gisteren uit, en sinds haar mixtape Cloud 19 in 2014 uitkwam heeft ze non-stop muziek uitgebracht. Het afgelopen jaar is ze van een underground artiest met een harde kern fans naar de mainstream gestegen. Ze maakt platen met Zayn Malik en Justin Bieber en bestormt de hitlijsten. Het is een aangename verandering in haar leven maar niet eentje zonder slag of stoot, zo blijkt.

Afgelopen maart was Kehlani het slachtoffer van trolls op het internet. Ze werd ervan beschuldigd vreemd te gaan, en het gepest ging zo ver dat het een serieuze invloed had op haar mentale gesteldheid. Het was rond die tijd dat ze een schokkende post deelde op Instagram.

”Vanaf vandaag heb ik geen enkele wens om morgen nog te leven,” schreef de zangeres bij een foto van haar met een infuus in haar arm. ”Maar God heeft me gered met een reden. Daar moet ik dankbaar voor zijn want ik ben nu niet in de Hemel.” Het incident werd op het internet uitvoerig behandeld en wierp vragen op over privacy en aansprakelijkheid. Waarom zou Kehlani het slachtoffer moeten worden van haat op het internet? Puur en alleen omdat ze een bekende zangeres is?

Over het algemeen is Kehlani best positief over social media. Ze is naast haar stem en dansmoves ook bekend om haar fanatieke fanbase. De artiest deelt elke gedachtekronkel op het internet en hierdoor heeft ze een sterke band opgebouwd met haar fans. ”Ik geef mensen weleens advies. Ik heb bijvoorbeeld weleens een meisje geholpen met haar ouders vertellen dat ze transgender is. Ook ben ik er tussengekomen toen een vriendin van een meisje zichzelf iets wilde aandoen. Als ik kan helpen, waarom niet? Die vijf minuten dat ik op mijn telefoon zit te spelen kan ik net zo goed daarvoor gebruiken toch?”

Ze geeft wel toe dat het social media-contact vrij intens kan zijn. Kehlani stelt dan ook bepaalde grenzen. ”Er is iemand die me elke dag een bericht stuurt met daarin een uitgebreid dagboek. Daar reageer ik niet op”, zegt ze zuchtend. ”Ik check niet altijd mijn persoonlijke berichten omdat ik best wel gevoelig ben voor de inhoud. Er staat best vaak gekke shit in en ik wil daar niet de hele dag aan denken. Ik wil er niet aan gehecht raken.”

Wat Kehlani het lastigst vindt in haar carrière is de balans vinden tussen een popster zijn in de publieke sfeer en voor zichzelf zorgen in de privésfeer. ”Ik wist nadat ik verhuisde uit Los Angeles dat ik een plek moest vinden waar ik ‘echte shit’ kon doen, begrijp je? Daarom ben ik naar New York verhuisd. Ik hou ervan om rond te lopen, te fietsen, met de trein te gaan. Er is een koffiezaakje waar ik vaak chill, ik ga naar de boekenwinkel, dat soort shit. Dat is waarmee ik bezig ben buiten mijn muziek. Ik zorg voor mezelf.”

Ik vroeg Kehlani of het doen van ‘echte shit’ haar positiever in het leven heeft gezet. ”Het voelt alsof ik een compleet nieuw persoon ben”, knikt ze. ”Vorig jaar was ik zo nerveus. Ik dacht dat ik de grootste rockster op aarde wilde zijn, met limousines, kastelen en tijgers als huisdieren. Dit jaar denk ik: fuck, ik wil een boerderij en een familie. Ik ben tevreden met mijn appartement. Ik betaal de huur van mijn moeder, daar word ik blij van. Uiteindelijk heeft alles wat er gebeurd is mijn blik op het leven veranderd. Het heeft ook mijn creatieve proces makkelijker gemaakt.”

Is die opgewektheid ook op haar album te horen? “Deze plaat heeft ook serieuze kanten maar het is een stuk vrolijker dan alles wat ik hiervoor heb gemaakt. Ik schrijf mijn teksten parallel aan mijn leven. De ene helft van het album heb ik geschreven voordat ik een grote verandering onderging, de andere helft kwam daarna. Wat ik me realiseerde toen het af was, was dat het allemaal klonk alsof er iets groots met me was gebeurd.”

Op het nummer Table, waarin ze samenwerkt met de Noord-Londense rapper Little Simz, hoor je dat ze ontzettend veel vertrouwen heeft in zichzelf. De tekst ”I know I’m not no messiah, and I am far from a prophet / but if the earth set on fire, I think I know how to stop it” geeft dat zelfvertrouwen goed weer. In de videoclip gooit Kehlani op een gegeven moment haar kraag omhoog terwijl ze in de camera kijkt en ”I know what I bring to table” zingt. Een sterk statement van iemand die zoveel heeft meegemaakt.

Het is makkelijk om te vergeten dat Kehlani maar 21 is. Ze heeft de hele wereld rondgereisd, een Grammy-nominatie op zak en ontelbaar veel singles uitgebracht. En dat op een leeftijd waarop de meeste Amerikanen net hun eerste legale biertje drinken. De artiest heeft ook een stuk meer meegemaakt dan haar gemiddelde leeftijdsgenoot. Haar verhaal gaat over het overkomen van obstakels, succesvol zijn, en kracht putten uit haar creativiteit en zwaktes. Kehlani ziet zichzelf echter niet als een slachtoffer. ”Van elke verschrikkelijke situatie heb ik iets geleerd. Elke situatie heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben. Als ik bijvoorbeeld niet in al de vreselijke relaties had gezeten, had ik waarschijnlijk voor de rest van mijn leven in soortgelijke situaties vastgezeten. Nu zie ik al heel snel waar het fout gaat, waardoor ik nare dingen uit de weg kan gaan.”