In de kelder van het Zeeuwse amateurvoetbal

Op de tafel in de sportpub staat een gouden piemel van klei. Lennart Zweemer (27), de teamleider van Kloetinge 7, vertelt dat hij die speciaal heeft geboetseerd voor de wedstrijd van vandaag. “De beste speler van de wedstrijd krijgt die,” legt Lennart trots uit. Ik ben in het Zeeuwse Goes, om de strijd om de Sportpub Cup mee te maken, tussen het derde elftal van Goes en het zevende elftal van Kloetinge.

Kloetinge 7 heeft in Zeeland een reputatie opgebouwd als vriendenteam dat buiten de lijnen beter is dan erbinnen. Het team plaatst daar allerlei filmpjes van op hun facebookpagina. Zo werd afgelopen seizoen het kampioenschap in de vijfde klasse reserve groots gevierd op een platte kar. Ook huurde het team een keer een dweilorkest in om te spelen tijdens een wedstrijd. “Zo wilden we onze tegenstander afleiden,” vertelt Lennart. “Het werkte helaas niet. We verloren met 5-1.”

Videos by VICE

Spelers drinken een biertje voor de Sportpub in Goes.

De lunch in de Sportpub.

Vroeger stond Goes in de regio bekend als een stad met een goed uitgaansleven, maar dat is de afgelopen jaren veranderd. “Het is tegenwoordig moeilijk voor horeca,” legt Lennart uit. “Ik heb de afgelopen jaren een stuk of tien cafés in Goes failliet zien gaan, waardoor het uitgaansleven minder is geworden. Gelukkig heb ik de mooie jaren nog meegemaakt.” Mede door het afnemende uitgaansleven, richtte Lennart in 2014 het vriendenteam Kloetinge 7 op, om er zelf maar een feestje van te maken.

Het kampioenschap van afgelopen zomer was een van de hoogtepunten sinds de oprichting. Een ander hoogtepunt was de bevalling van de vaste stripper van het team, vertelt Lennart. “Ze heet Michelle. We huren haar regelmatig in voor onze feestjes. Maar een keer kon ze niet optreden vanwege haar zwangerschap. Toen hebben we haar een babyshirtje van Kloetinge 7 cadeau gegeven.” Op het shirtje stond de tekst ‘Fan van je moeder’. “Daar was Michelle heel blij mee,” aldus Lennart.

Lennart laat de stripper zien met het shirtje van Kloetinge 7.

Lennart met de beker waar het allemaal om gaat.

Vandaag heeft Kloetinge 7 een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd tegen Goes 3. Het duel heet de Sportpub Cup, omdat allebei de teams door de sportpub van Goes worden gesponsord. In deze pub verzamelen de teams voor het duel. De eigenaar van de sportpub staat achter de bar en heet Vincent. “Ik sponsor Goesje 3 sinds een paar jaar,” vertelt hij trots, terwijl hij een biertje tapt. “Ze hadden me gestrikt toen ik een keer een avond te veel had gedronken. Later kwam Kloetinge 7 erbij.”

Goes 3 is gemiddeld wat ouder dan Kloetinge 7. Om meer over het team van Goes te weten te komen, schuif ik aan bij hun tafel. Daar raak ik aan de praat met Remon. “Er zijn in aanloop naar vandaag wat steekjes uitgedeeld via Whatsapp,” vertelt hij, terwijl hij een filmpje laat zien waarin de namen van spelers van Kloetinge 7 op papier staan geschreven, dat verbrand wordt in een open haard. Als reactie heeft Kloetinge 7 een filmpje gemaakt waarin billen worden afgeveegd met wc-papier, waarop namen van spelers van Goes 3 staan.

De kantine van VV Goes.

Een vrouw kijkt naar het hoofdveld van VV Goes.

Een spandoek van Kloetinge 7 wordt opgehangen.

Dan is het tijd om van de pub naar het sportcomplex van Goes te gaan. Ik spring achter op de fiets bij Lev, een van de spelers van Kloetinge 7. Onderweg vertelt hij dat het vriendenteam een mooi uitje op de planning heeft staan. In januari gaan ze een weekend naar Liverpool. “Ga je mee?”, vraagt Lev. “We kunnen nog wel iemand gebruiken die het goed vast kan leggen. Het gaat sowieso uit de hand lopen.” Het team zal onder meer een wedstrijd spelen tegen een Liverpools amateurteam.

Eenmaal bij Goes zoeken de teams hun kleedkamers op. Lennart kan door een blessure niet spelen. Samen met twee andere geblesseerde spelers is hij druk in de weer om alles klaar te zetten voor een grootse entree van de spelers. Als de teams de kleedkamers uitkomen, klinkt de Champions League-hymne uit een speaker die daarvoor speciaal is meegebracht. De Sportpub Cup staat op een sokkel. Iemand steekt twee rookpotjes af: een rode voor Goes 3 en een groene voor Kloetinge 7.

De spelersopkomst.

Een meisje springt de rook in.

De culo van aanvoerder Max.

De wedstrijd begint vervolgens in een best hoog tempo. “Het is nu nog serieus, maar dat wordt straks minder,” waarschuwt Lennart me. Het staat al gauw 1-0 voor Goes 3 en kort daarna valt ook de 2-0. Aan de andere kant van het veld mist Kloetinge 7 een enorme kans voor open doel. Een moeder staat langs de kant te kijken met twee jonge kinderen. “Die jongens hebben bier gedronken voor de wedstrijd,” legt ze de kinderen uit. “Dan is het moeilijk om te schieten.”

In de dug-out drinken de wisselspelers ondertussen pilsjes, terwijl ze hun teamgenoten van commentaar voorzien. Een van de jongens laat knetterende, stinkende scheetjes, waardoor ik een stukje verderop ga staan. Uit de speaker klinken nummers als Culo van Ramiks en Dikke Tieten Kartoffelsalat van Het Feestteam. Op het veld valt weinig te beleven. Goes 3 heeft geen kind aan de jonkies van Kloetinge 7. Met gemak houdt het thuisspelende team de 2-0 vast.

De dug-out van Kloetinge 7.

E Een penalty met het shirt over het hoofd.

“Het zijn twee keer 45 minuten, dus doe je best.”

Goes 3 wint en wordt na afloop hartelijk gefeliciteerd door Kloetinge 7. Er worden tot slot nog wat penalty’s genomen met het shirt over het hoofd. Een supporter van Goes met het syndroom van Down steelt de show, door prachtig te scoren. Dan komen de kratjes weer tevoorschijn en kan de derde helft beginnen. Aan een tafel in de kantine vertellen de jongens van Kloetinge 7 over een teamgenoot die er vandaag helaas niet bij kon zijn, omdat hij in Amsterdam in een spa zit met zijn vriendin.

De teamgenoot heet Ivan en komt uit Bulgarije. “Ivan was er afgelopen seizoen opeens bij toen we ons kampioenschap vierden op de platte kar,” vertelt Max, de aanvoerder van Kloetinge 7. Ivan werd lid van het team en vertelt sindsdien regelmatig over zijn verleden in Bulgarije. “Hij zat vroeger bij de harde kern van Levski Sofia, dat vaak clasht met CSKA Sofia. Ivan heeft allemaal stalen platen in zijn kaak,” aldus Tim, een andere speler van Kloetinge. “Maar nu heeft Ivan een nieuw leven opgebouwd in Nederland.”

Diner met frikadellen en kroketten.

Vincent met de gouden piemel.

Winnaar Remon met de gouden piemel.

Als de avond valt, rijden we met zijn allen terug naar de sportpub. Daar storten de teams zich op het avondeten, dat bestaat uit soep, kroketten, frikadellen en mexicano’s. Lennart pakt de microfoon om het einde van de dag in te leiden. Remon van Goes 3 krijgt de gouden piemel als beste speler van de wedstrijd. Dan begint er een quiz, waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd welke speler van Kloetinge 7 ooit is gescout door PSV, bij welk Bulgaars team Ivan hoorde, en welke speler bepaalde meisjes heeft geregeld tijdens een teamuitje.

De quiz wordt afgesloten met een drankwedstrijd, waarvan de spelregels me niet helemaal duidelijk zijn. Er wordt in ieder geval heel snel een hoop bier gedronken in een soort estafette. Tot slot rent van beide teams een speler naar de bar, om daar vervolgens op te klimmen en al kruipend een shotje te drinken. Dit fenomeen heet barklunen, vertelt Lennart me. Kloetinge 7 is het snelst in het drankspel en krijgt als beloning onder luid gejuich de Sportpub Cup overhandigd.

“Laten we dit volgend jaar weer doen!”, roept Lennart door de microfoon, waarop beide teams instemmend schreeuwen en proosten. Ik drink nog een biertje, dan is het tijd om ervandoor te gaan. Het uitgaansleven is misschien niet meer wat het ooit was in Goes, maar deze jongens maken er in ieder geval het beste van.

Hieronder nog wat foto’s van de dag in Zeeland:

Een opaatje kijkt naar het hoofdveld van VV Goes.

Een van de spandoeken van Kloetinge 7.

Vincent in een shirt van Kloetinge 7.

Biertjes.

Een rookpotje.

Keeper in actie.

De dug-out is aan een schoonmaak toe.

Een groepsfoto.

Het team doet mee aan de quiz.

De uitreiking van de gouden piemel.

Barkluunen.

De afsluiting van de avond.

Dit is een verhaal uit De Vierde Helft , een serie van VICE Sports over amateurvoetbal in Nederland. Zie hier alle verhalen uit deze serie.

—

Je kunt je hier aanmelden voor onze nieuwsbrief om wekelijks het beste van VICE Sports Nederland in jouw mailbox te krijgen.