Kempi geeft ons en Lil Wayne tips om Appelsap kapot te maken

Als er over vierhonderd jaar onderzoek wordt gedaan naar de muziekcultuur van nu, zijn Appelsap en Kempi twee verschijnselen waar zeker op afgestudeerd kan worden. Komende zaterdag maakt laatst genoemde als onderdeel van Rotjoch United voor de tweede keer zijn opwachting op het festival. Het staat al vast dat het lit gaat worden, maar een beetje extra voorbereiding kan nooit kwaad. We belden Du Gramma Boy daarom om Du 4 belangrijkste tips (oké, drie tips voor ons en eentje voor Lil Wayne) te mogen ontvangen.

Noisey: Hé Kempi! Besef je wel dat je zaterdag op hetzelfde podium staat als Lil Wayne?

Kempi: Nee, man. Ik dacht dat iedereen op hetzelfde podium zou staan. Shit, keihard. Kom op, man – hij en Tupac zijn mijn grootste inspiratiebronnen. Ik probeer altijd voor mensen te zijn wat Weezy voor mij was. Al komt-ie niet hard, je gaat zijn vibes toch voelen als hij optreedt. Pff, ik denk dat ik een jaar of veertien was toen ik voor het eerst iets van hem hoorde, in de tijd van LimeWire.

Videos by VICE

Had je daardoor veel virussen op je computer?

Heel veel. Iedereen die uit die tijd komt heeft dat meegemaakt. Fucking drie dagen wachten om een clip te downloaden. Toen ik vast zat bracht Kees me zijn Weezy-mixtapes, en ik zei tegen hem: “Als ik vrij kom wil ik dit ook maken.” Dus eigenlijk is Lil Wayne medeverantwoordelijk voor het begin van mixtapes in Nederland.

Daarom vind ik het heel sick dat ik nu met hem op hetzelfde podium mag staan. Dit is voor mij het belangrijkste optreden dit jaar. Ik heb zoveel pijnlijke memories aan Appelsap. Ik kan me nog herinneren dat ik een periode helemaal fucked up was. Ik voelde me down, en dit is vlak voordat ik voortvluchtig raakte en ik het gevoel had dat mijn hele leven de mist in ging. Toen moest ik het ergens livestreamen, terwijl ik daar als artiest wilde staan. Ik heb er maar één keer gestaan geloof ik, met de boys van THC.

En ik weet nog een keer – toen was ik wel voortvluchtig ­– dat ik een berichtje kreeg waarin stond dat ze het festival afsloten met Zoveel Stress. Dat raakte me – no homo – tot in mijn kontgat. Daarom is Appelsap zo speciaal voor mij.

Ik bel je natuurlijk voor Du 4 tips voor zaterdag. Welke artiesten moeten we sowieso gaan checken?

Er zijn veel Engelse artiesten, maar Dave wil ik sowieso checken. Ik ken niet veel van hem, maar de live sessies die ik heb gezien zijn stuk voor stuk vuur. Daar is niet over te discussiëren, je hebt toch oren? En Weezy natuurlijk.

Wat moeten we aantrekken?

Gaat het regenen? Dan moet je toch met een regenjas komen. Ik word er echt schijtziek van als het regent op festivals. Geen enkele fissa is regen waard. Appelsap is voor mij echt Amsterdams, een groot deel van het publiek komt ook uit de stad, dus ik wil die vrije binnenstadstijl zien. Dat je met vieze schoenen kunt komen maar op een bepaalde manier toch een kloppende outfit kunt hebben. Daar houd ik van.

Wat moeten we drinken?

Wodka-7UP is altijd nice. Niet te zwaar, gaat lekker naar binnen. Ik heb ook nog wat Moët op mijn rider staan. Ik ben niet echt een drinker, maar het is wel fijn als er iets aanwezig is voor als het gezellig kan worden. Ik wil geen slecht voorbeeld zijn, maar als je toch wat wil roken zou ik voor assie gaan, het liefst Hia.

En als jij, van artiest tot artiest, Lil Wayne één tip zou moeten geven voor Appelsap. Wat zou het dan zijn?

Nu ga ik iets zeggen wat heel gewaagd is, maar: probeer de show neer te zetten zoals een Kempi-show. Een mix van de juiste classics en van de juiste losse tracks. Ik denk dat wij allebei al heel lang meedraaien, dus men verwacht wel een goede mix. Ik wil sowieso A Millie horen. Dan gaan mensen kledingstukken verliezen.

Dit wil je uiteraard niet missen, en dat hoeft ook niet – er zijn namelijk nog kaarten voor aanstaande zaterdag. Die kun je hier kopen.

Wil je meer lezen over dit geweldige festivalseizoen? Dat kan hier.