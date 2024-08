Omroep Brabant meldt dat Kempi gisteren is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Ook is er in zijn huis een vuurwapen gevonden. Bij het nieuwsbericht is een video geplaatst waarin in ieder geval te zien is dat een man wordt gearresteerd. Aan de hand van de beelden kunnen we niet bevestigen dat het daadwerkelijk om Kempi gaat, maar volgens Omroep Brabant bevestigen meerdere bronnen dat hij het is. Bekijk de video’s van de arrestatie hieronder.