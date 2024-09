Kempi laat zien hoe je je club steunt door dik en dun

PSV heeft gisteren zijn laatste kansen op kampioenschap verspeeld, dus voor fans van de Eindhovense voetbalclub is de nieuwe clip van Kempi wellicht een hartbrekende twee-minuten-en-veertien-seconden. Toch is zijn video voor Free ook een troost voor verdrietige seizoenkaarthouders, woeste hooligans en ouders met kinderen die de overwinning niet zijn gegund. Gehuld in felle neonkleuren en de typerende illustraties van Victoire X Festus, staat Kempi met fakkels en flessen champagne een turnup te creëren voor het Philips Stadion. Echte clubliefde is immers onvoorwaardelijk.

Heeft hij tijdens de opnames iets te vroeg gejuicht? Misschien, maar het feit dat je naar een nieuwe single van Du Mixtape 4 kan luisteren is al een overwinning op zich. Volgend jaar beter.