Kempi maakt nog steeds muziek voor dealers, hoeren en junks

De woorden ‘Kempi is terug’ zijn te vaak gevallen om nog direct geloofwaardig over te komen. Nadat hij in 2011 zijn tweede studioalbum Het Testament Van Zanian Adamus uitbracht was er op wat mindere muziek na in jaren geen spoor meer van hem te bekennen. In 2015 kwam er dan toch nog een keiharde EP uit die hij maakte met de wereldberoemde producer The Alchemist, maar die vier nummers konden mede dankzij een nieuwe detentie geen slinger geven aan zijn carrière. Terwijl Kempi opnieuw achter de tralies zat groeide Nederlandse hiphop uit tot het populairste genre van het land, en lange tijd leek het alsof hij voorgoed zijn kans op een glorieuze comeback had verspeeld. Tot nu.

