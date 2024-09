Kempi wordt in zijn nieuwe clip door de halve rapgame verwelkomd

Vanaf vandaag is Kempi’s DU4-mixtape overal te streamen, en daarmee breekt een nieuw tijdperk aan voor de rapper. Meer dan tien jaar geleden denderde hij op baanbrekende wijze de muziekwereld in, verdween vervolgens stilletjes uit beeld, maar is nu officieel terug. Misschien zelfs beter dan ooit. DU4 heeft namelijk alles waar je als Kempi-fan op hoopt: rauwe straattracks die je terugnemen naar waar het allemaal begon, gekke remixes van de hits van nu en uiteraard nummers waarop hij zichzelf kwetsbaar opstelt. Shit, zelfs fucking Sticks staat er op.

Toen Kempi zijn terugkeer aankondigde was ik blij als een klein kind, maar tegelijk sceptisch. Het zou niet de eerste keer zijn dat er een glorieuze comeback werd beloofd, die uiteindelijk uit zou lopen op een teleurstelling. Bovendien had ik twijfels of hij zijn plaats wel zou vinden in de veranderde muziekwereld, waar rappers tegenwoordig popsterren zijn. Kempi is in zijn loopbaan veel dingen geweest – presentator, zanger, beste rapper van Nederland – maar een popster was hij nooit.

Videos by VICE

Maar juist de grootheden van nu verwelkomen hem met open armen in de nieuwe video voor Oh Mama. Lil’ Kleine, Ronnie Flex, Jonna Fraser – eigenlijk de halve rapgame maakt een verschijning in de clip. Zij playbacken Kempi’s eerlijke verhaal met z’n allen, misschien met in hun achterhoofd het gegeven dat Kempi ze heeft gebracht waar ze nu zijn.

Bekijk het hier beneden.