‘DAMN’: Kendrick maakt nog meer goeie shit over zijn album bekend

Kendrick-fans wisten de afgelopen weken met moeite hun hoofd koel te houden. Door een cryptische boodschap op social media leek het even alsof zijn album afgelopen vrijdag al uit zou komen, maar de releasedatum is verschoven naar 14 april. Dat is komende vrijdag al (!) en om iedereen alvast lekker te maken, dropte hij vandaag via Twitter de tracklist en het artwork van zijn album.

DAMN. Dit is niet verkeerd toch?

Wat betreft de gastbijdragen is dit een interessante. Alleen Rihanna en U2 staan als featurings vermeld (alhoewel, als je U2 en Rihanna hebt, wie zijn er nog meer nodig) en de krachtige songtitels, die bijna allemaal uit slechts één lettergreep bestaan, suggereren dat Kendrick klaar is om met een flink statement de boel goed wakker te schudden. Zat je met je hoofd nog niet bij aanstaande vrijdag, dan gaat dat nu alsnog gebeuren. De tracklist:



1) BLOOD

2) DNA

3) YAH

4) ELEMENT

5) FEEL

6) LOYALTY FT. RIHANNA

7) PRIDE

8) HUMBLE

9) LUST

10) LOVE

11) XXX FT. U2

12) FEAR

13) GOD

14) DUCKWORTH

