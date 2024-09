Kendrick Lamar laat eindelijk wat los over zijn volgende album

Kendricks To Pimp a Butterfly werd al snel na de release als klassieker gezien. Sindsdien zijn fans naarstig opzoek naar aanwijzingen over de volgende plaat. Als je een beetje weet hoe zijn label TDE te werk gaat, kun je je voorstellen dat er niet echt veel te vinden was. Tot nu in ieder geval. De rapper uit Compton stond onlangs op de cover van T Magazine en in zijn interview met deze site vertelt hij over de mogelijke thema’s van zijn volgende album.

Tijdens het gesprek zegt Kendrick het volgende over wat hem nu bezighoudt: “Ik denk veel aan mijn broertjes. Ik denk aan familie.” Hij gaat verder: “Zoals dingen nu gaan in de wereld, heb ik de behoefte om terug te gaan naar mijn eigen gemeenschap. To Pimp a Butterfly benoemde enkele problemen. Dat wil ik niet meer doen. We zijn op een punt beland dat we een grote en hele belangrijke factor vergeten in ons leven: God. Niemand praat erover omdat het niet helemaal strookt met wat er nu gaande is in de politiek, de regering en het systeem.”

Videos by VICE

Kendrick stelt vervolgens de interviewer de vraag of hij kinderen heeft, waarop de journalist zegt dat hij een dochter heeft. Daarop antwoordt Kendrick: “Dat is wat er nu in mij omgaat. Ooit heb ik misschien ook een dochtertje. Ze groeit op, ze gaat een kind zijn waar ik zielsveel van houd, voor altijd, maar op een gegeven moment maakt ze dingen mee, zegt en doet ze dingen waar ik het niet mee eens ben. Het is eng om te bedenken dat zij en ik sowieso op een gegeven moment op dat punt belanden. Maar ik moet het maar accepteren en bedenken hoe ik ermee omga.”

Hij gaat verder: “We houden van vrouwen en van hun gezelschap. Ooit gaat mijn dochtertje mij vertellen over wat ze allemaal met mannen doet – iets wat veel gasten niet willen horen. Ik wil dat mijn album hetzelfde aanvoelt als wanneer je alles wat ik net heb gezegd onder ogen moet zien.”



Helaas mocht de interviewer niks van het album horen. Je kunt het hele interview hier lezen.

Beeld is een still uit een vorig interview via YouTube