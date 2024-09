Kendricks To Pimp a Butterfly werd al snel na de release als klassieker gezien. Sindsdien zijn fans naarstig opzoek naar aanwijzingen over de volgende plaat. Als je een beetje weet hoe zijn label TDE te werk gaat, kun je je voorstellen dat er niet echt veel te vinden was. Tot nu in ieder geval. De rapper uit Compton stond onlangs op de cover van T Magazine en in zijn interview met deze site vertelt hij over de mogelijke thema’s van zijn volgende album.

