Kendrick Lamar legde het vuur aan de schenen van de Grammy’s met een legendarische show

Wat Kendrick Lamar gisteren deed tijdens de 58ste uitreiking van de Grammy’s was niets minder dan legendarisch. Laat me vertellen wat je gaat zien: Kendrick komt het podium op in een blauw gevangenispak en handboeien om, om een paar van zijn hits te spelen. Dan gaat het licht uit en krijgen we Lamar in een neonpak te zien, dansend met de mensen waar hij daarvoor nog aan vastgeketend zat.

Het optreden verplaatst zich vervolgens naar een Afrika-achtige setting. We zien Kendrick na een slok alcohol wegstrompelen en in een grimmig hoekje terechtkomen, vol eenzaamheid in plaats van feestelijkheid. Op die plek brengt hij een onuitgebrachte verse terwijl de camera inzoomt op zijn gezicht – hij kijkt alsof hij zwaar onder iets lijdt.

Dat Kendrick een positieve houding weet aan te nemen in een sombere situatie is prijzenswaardig, maar dat hij die houdings zelfs weet om te vormen tot kunst die onze kijk op de wereld telkens weet te kantelen, is ongelooflijk knap. Tijdens de Grammy’s veranderde hij het podium tot een gevangenis, met hem als gevangene. Het optreden eindigt met het woord ‘Compton’ geprojecteerd op een kaart van Afrika. Zijn boodschap zal niet voor iedereen makkelijk te verteren zijn, Lamar probeert hier een gesprek aan te gaan die de meeste mensen het liefst vermijden. Hij bracht misschien een superstrakke medley van hits, maar dat zal niet de reden zijn waarom we hier nog lang over na zullen praten – precies zoals vorige week Beyoncé het met Formation flikte.