Kendrick Lamar deed ‘untitled 07 | levitate’ voor het eerst live op een festival

A photo posted by WorldstarHipHop (@worldstar) on Apr 2, 2016 at 5:55pm PDT



Untitled, unmastered van Kendrick Lamar heeft zich bewezen als een molotovcocktail van fantastische muziek in een onverwachte verpakking. We zagen hem eerder al een paar nummers live doen tijdens de shows van Colbert en Fallon, en nu komt hij met nog meer optredens. Afgelopen weekend deed hij op het March Madness Music Festival in Houston voor het eerst een live-versie van zijn nummer untitled 07 | levitate. Het nummer is perfect voor op het podium, zien we ook aan het publiek dat als een gek heen en weer springt tijdens het refrein. Ook al worden er lafjes een paar fucks en andere krachttaal weggebliept, de video is het kijken waard.

Bekijk het optreden hieronder en lees alles wat er maar te weten valt over untitled unmastered hier.