Kendrick Lamars clip voor ‘Element’ staat bol van de symboliek

Het album DAMN. van Kendrick Lamar geeft ons inzicht tot de belangrijke gebeurtenissen die de artiest hebben gevormd. Op de track Element vertelt hij bijvoorbeeld over zijn passie voor muziek, de drijfveer die hem een van de populairste rappers van zijn generatie maakt. Zo zegt hij bijvoorbeeld: “I’m willin’ to die for this shit / I done cried for this shit. Might take a life for this shit.” Nu brengt Kendrick de clip uit voor dit liedje.

De video die door Jonas Lindstroem is geregisseerd, beeldt de teksten van de track uit. Zo zie je een vader die zijn zoontje dwingt om hem te slaan, om hem zo harder te maken. Later zien we slowmotion-scènes waarin volwassen mannen hetzelfde agressieve gedrag vertonen, wat de volgende tekst moet illustreren: “If I gotta slap a pussy ass nigga, Ima make it look sexy.” We zien ook nonnen in witte gewaden, wat waarschijnlijk symbool staat voor het feit dat beide oma’s van Kendrick zijn overleden en dat niemand meer voor hem kan bidden.

En zo is er nog ontelbare symboliek uit dit werk te halen. Bekijk de clip om het zelf uit te vogelen.