We spraken Kennedy over het biertje dat hij ving en dronk na zijn wereldgoal

Kennedy Bakircioglu (37) kennen we in Nederland vooral van zijn tijd bij Ajax en FC Twente, en zijn bijzondere coupe. Sinds begin deze week kent de rest van de wereld de Zweedse middenvelder vooral als de koning die een schitterende vrije trap scoorde voor Hammarby, om vervolgens een biertje uit het publiek te vangen en die gelijk op te drinken.

De beelden van zijn actie gingen de hele wereld over. Van Britse tabloids tot Zuid-Amerikaanse sportsites, en van Australische kranten tot Amerikaanse blogs: allemaal verklaarden ze Kennedy onsterfelijk. Hij is nu bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer en geniet daar letterlijk met volle teugen van. VICE Sports belde hem op, om te praten over het biertje dat viral ging.

Videos by VICE

VICE Sports: Hé Kennedy, hoe gaat het met je?

Kennedy Bakircioglu: Het gaat goed, met jou?

Met mij gaat het ook goed. Bel ik je op een gelegen moment of ben je nu druk?

Het komt eigenlijk wel goed uit. Ik heb net geluncht, dus we kunnen even praten.

Zat er een biertje bij de lunch?

Haha, dit keer niet, maar tijdens de wedstrijd wel. Ik kan dat moment nauwelijks omschrijven, maar het was heel speciaal. Ik stond pas net op het veld, na een warming-up van maar dertig seconden. Ik kreeg meteen de kans om te scoren uit een vrije trap, zoals ik wel vaker heb gedaan in mijn carrière. Toen ik naar de supporters rende om de goal te vieren, gooide iemand een biertje. Het sloeg nergens op dat ik die ving, het was bizar dat dat lukte. Ik gooide het achterover en smeet het lege glas daarna in de lucht om het te vieren.

Kennedy met zijn biertje. (Foto: Proshots)

Smaakte het goed?

Het was in ieder geval echt bier, haha, niks anders. Het was wel een lauw biertje helaas, maar ik dacht er niet bij na en dronk het gewoon. Mijn teamgenoten hadden het verder helemaal niet door. Toen ze me omhelsden om de goal te vieren, vonden ze dat ik uit mijn bek stonk naar bier. “What the fuck heeft Kennedy nou weer gedaan voordat hij inviel?”, dachten ze. “Heeft hij zitten drinken in de dug-out?” Ze snapten niet meteen dat ik dat biertje vanuit het publiek had gevangen, hahaha. Het was zo grappig.

Na de goal was er nog een minuut of twintig te spelen. Had je toen geen last van het adje dat je had genomen?

Nee, zeker niet. Het glas was niet helemaal vol, hooguit voor de helft. Misschien was het trouwens wel vol toen de supporter het gooide, maar er zat in ieder geval nog wat bier in, wat op zich al bijzonder is.

Heb je de supporter die het biertje gooide nog gesproken?

Hij heeft me net een berichtje gestuurd op Instagram. “Hoe smaakte het biertje, Kennedy?”, vroeg hij. “Je bent me nu een paar bier verschuldigd.” Daar moest ik wel om lachen. Ik complimenteerde hem met zijn timing, omdat het biertje precies in mijn handen terecht was gekomen. Maar ik ben het wel met hem eens dat ik hem wat bier verschuldigd ben. Dus als hij eens langs de training komt, regel ik wel wat.

Teamgenoten omhelzen Kennedy. (Foto: Proshots)

Wat mooi. Het kwam dus van een blije supporter, niet van iemand die boos was om de goal?

Zeker niet. Kijk, normaal gesproken gooien supporters in Engeland hun bier recht in de lucht als ze een doelpunt vieren. Dat wilde deze man ook doen. Maar omdat het een mooie goal was, was het heel chaotisch op de tribune en sprong iedereen door elkaar heen. Het ging er ruig aan toe, waardoor zijn glas per ongeluk richting het veld ging toen hij het gooide, in plaats van de lucht in. Maar het pakte perfect uit. De supporters van Hammarby en ik zullen dit nooit vergeten.

Klopt het dat je na de wedstrijd nog een café in bent gegaan om het te vieren met de supporters?

Een vriend van mij heeft een restaurant op het plein waar alle Hammarby-supporters altijd samenkomen. Hij nam me in de maling. Na de wedstrijd belde hij me op: “Je kunt nu wel een hapje komen eten in het restaurant. Het is rustig, want alle supporters zijn naar een andere tent gegaan.” Maar toen ik aankwam, stond er een man of zevenhonderd feestend op me te wachten. Het was fantastisch. Iedereen gaf me zoveel bier. Mijn hele tafel stond vol, terwijl ik alleen een hapje kwam eten. Helaas was ik met de auto, dus ik mocht niet veel drinken. En de politie wist natuurlijk ook al dat ik een biertje op had die dag, haha!

De beelden van de goal en het biertje zijn ook de wereld overgegaan. Heb je daar wat van meegekregen?

Het was echt overal in Europa en zelfs in Australië en Amerika. Het ging heel snel. Ik heb het zelfs langs zien komen op een Braziliaanse website. Overal stonden dingen als “Kennedy celebrating by catching a beer”, zo grappig.

Was deze goal extra speciaal voor jou doordat je bezig bent aan je laatste maanden als profvoetballer?

Klopt, dit is mijn laatste seizoen. Over zes wedstrijden zit het Zweedse seizoen erop en ben ik klaar. Ik heb dit jaar niet veel gespeeld, ook omdat ik een paar maanden geblesseerd ben geweest. Ik ben ook geen twintig meer, dus het duurde wat langer voordat mijn revalidatie erop zat. Gelukkig heb ik nog altijd mijn vrije trappen en corners als wapens. Het was mooi om dat te laten zien, na een lange afwezigheid. Ik heb de trainer laten zien dat ik er weer ben en nog een beetje kan spelen in de laatste wedstrijden.

Wat wil je nog beleven in die laatste zes wedstrijden?

Ik wil nog wat minuten maken, zodat ik het goed af kan sluiten. En ik wil dat Hammarby in de top drie eindigt, waar we nu net in staan. Ik heb al wat plannen voor na het voetbal. Ik ben in gesprek met Hammarby of ik daar kan werken. Het is niet makkelijk om je voetbalschoenen op te hangen. Mijn laatste wedstrijd zal mooi, maar ook heel emotioneel worden.

Kom je daarna nog eens een keer op bezoek in Nederland?

Ja, ik hou van Nederland. FC Twente heeft mij de kans gegeven om me te laten zien, waarna ik bij Ajax een hele mooie tijd heb gehad. Ik was zo blij toen ik daar kon tekenen. Ik hou echt van Amsterdam, met al die verschillende culturen. Ik ben er trots op dat ze het zo goed doen in de Champions League. Erik ten Hag ken ik nog van mijn tijd bij FC Twente, dus ik ben ook heel blij voor hem. Het lijkt me mooi hem weer eens te zien.

Als je weer eens in Nederland komt doen we een biertje, oké?

Haha, zeker, wat voor bier zullen we dan drinken? Een Heineken denk ik hè? Die vond ik lekker.