Kennismaken met Lamellen

Lamellen is een nieuwe groep die bestaat uit Rimer London en Waterlelyck. Een paar maanden geleden, toen het nog zomer was, traden ze op in de tuin van De School. Het werd mede hierdoor een geweldige dag die ik niet snel zal vergeten. Toen er sprake was van een feest op ons kantoor tijdens ADE, was het dan ook erg logisch dat Lamellen zou optreden. Maar wie zijn ze eigenlijk? Om erachter te komen wat voor vlees we in de kuip hebben, ging ik langs terwijl ze aan het repeteren waren in het huis van Rimer, om ze het spreekwoordelijke hemd van het lijf te vragen.

<a href=”http://lamellen.bandcamp.com/track/horse-massage”>Horse massage by Lamellen</a>

Noisey: Waarom heten jullie eigenlijk Lamellen, en niet bijvoorbeeld Baardolie?

Rimer: Is dit wat je hebt voorbereid? Baardolie.

Zijn de lamellen open of dicht?

Rimer: Ook een goeie. Dicht.

Zijn lamellen sexy of zakelijk?

Lyckle: Ik vind ze sexy. Dat je zo je vingers ertussen doet en dan kijkt.

Rimer: Het doet me een beetje denken aan een rijtjeshuis in Zwolle. Of een andere plek.

Maar jullie zijn geen grote fans van Hunter Douglas?

Lyckle: Wat is dat dan?

Rimer: Een fotograaf?

Nee, de producent van Luxaflex.

Lyckle: Maar is lamellen dan, wacht, wat is Luxaflex?

Luxaflex is een merknaam

Lyckle: Is lamellen dan ook een merknaam?

Rimer: Nee. Je hebt ook grote Italiaanse. Hele grove, dat zijn ook lamellen.

Een ander woord voor lamellen is jaloezieën. Zijn jullie weleens jaloers?

Lyckle: Ik ben wel jaloers op Rimer. Kijk om je heen. De spullen.

Welke van deze spullen zou je het allerliefst willen hebben? Want dat gaan we dan gewoon regelen, toch Rimer?

Lyckle: Nou, dat weet ik niet. Maar naast de spullen ook dat je een plek hebt in Amsterdam om muziek te maken. Rimer heeft het goed voor elkaar, vind ik.

En jij, Rimer?

Rimer: Ik ben ook soms jaloers op Lyckle. Hij kan echt eindeloos doorpielen, en ik heb er vaak snel genoeg van. Dat vind ik tof, dat hij zo intens erin kan gaan zitten. Ik ben dan toch wat zakelijker, dan denk ik: nu moet het klaar zijn.

Lyckle: Ja. Dat is ook weer mijn valkuil dan, maar daar kan je jaloers op zijn.

Rimer: En natuurlijk zijn mooie haar.

Ja, Lyckle, waarom verf jij zo vaak je haar? Ben je zo ijdel?

Lyckle: Ja, ja. IJdel. Maar ik vind het ook leuk dat je dan een soort iemand anders bent. Toch? Een soort poppenkast. Ik vond de poppenkast vroeger ook al leuk.

Niks voor jou, Rimer? Een kleurtje?

Rimer: Ik vind het wel vet. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar ik ben nu wel jaloers op Lyckle.

Nou, Lyckle, misschien moet jij Rimer dan meenemen in de wereld van het haar.

Lyckle: De wereld van de karakters. Brillen.

Jullie zijn allebei Fries, toch?

Rimer: Ik wel echt.

Lyckle: Bij mij is het meer de eh…

Bloed?

Lyckle: Ik heb bloed.

Rimer: Haha.

Lyckle: Uit Friesland. Maar jij bent wel echt honderd procent Fries toch?

Rimer: Nou ja, het is geen ras.

Nou, maar Rimer, jij staat wel op Wikipedia in het lijstje van beroemde inwoners van Eastermar.

Rimer: Hetzelfde dorp als Doutzen Kroes.

Word je weleens gepest met je naam?

Rimer: Het valt wel mee. Rimel de Piemel. Dat was het vroeger wel.

Lyckle: Maar niet rimmen?

Rimer: Ja, maar dat ligt wel zo enorm voor de hand.

En jij?

Lyckle: Ja ook. Hitler.

Hitler?

Rimer: Als ik tegen vrienden zeg dat ik muziek heb gemaakt met Lyckle, zeggen ze: “Wat, met Hitler?”

Lyckle: Ja, dat krijg je met Friese namen.

Lijken jullie veel op elkaar? Ik vind van wel.

Rimer: Ja? Ik heb dat wel vaker gehoord, maar ik vind dat niet per se.

Lyckle: Ik voel me wel altijd op mijn gemak bij Rimer. En bij mezelf ook, dus ja.



Wat is je lievelingsdier?

Lyckle: Eh…

Nu zeggen.

Lyckle: De kwal.

Haha!

Lyckle: Ja, een perfect wezen. Schoon. Het is een mooi ding om te zien. Ze hebben gif.

Rimer: Ze kunnen ook eindeloos leven. Ze kunnen soms wel honderden jaren oud worden. Het zijn waarschijnlijk de oudste dieren.

Waar kennen jullie elkaar van?

Rimer: Haha, eh, van Sofie, toch? Lyckle speelde in de band van Sofie Winterson.

En daar was jij fan van.

Rimer: Nee, ik heb dat geproduceerd, gemixt. De manager die kwam naar me toe of ik dat wou doen. Dat leek me wel lachen, en zo ken ik Lyckle eigenlijk.

Wat dacht je van Lyckle toen je hem voor het eerst zag?

Rimer: Ik dacht: wat een gekke gozer.

Lyckle: O ja?

Rimer: Ik vond hem gelijk wel relaxed.

Lyckle: Ik had hetzelfde met Rimer.

Maar jij wist misschien al wel wie hij was?

Lyckle: Ja! Ik kende, hoe heet dat, met Cata Pirata. Love Dagger? Nee?

Rimer: Ja.

Lyckle: En Le Le kende ik ook, maar daarbij had ik nooit de koppeling gemaakt dat Rimer dat was.

En dan zijn jullie op een gegeven moment overgegaan van elkaar kennen naar samen muziek maken.

Lyckle: Ik denk dat dat toch door keyboards kwam, ik vind dat heel interessant.

O ja, en jij hebt er natuurlijk heel veel, Rimer.

Rimer: Ja, daarom.

Je hebt je hier een beetje binnen geluld, Lyckle.

Rimer: Het leek mij ook tof, hoor, om eens met iemand anders muziek te maken in plaats van met Bas, Piet of Pepijn.



Verandert er iets als jullie samen muziek maken? Ik bedoel, in plaats van alleen?

Rimer: Ja, dat denk ik wel

Lyckle: Eigenlijk valt het wel mee. We hebben een gedeelde setup, van waar ik altijd op speel en Rimer heeft een deel waar hij altijd op speelt. Het is een soort Transformer. Dat alles zo in elkaar gaat.

Rimer: Het toffe is dat het zonder computer is. Het is nu gewoon een soort grote computer, dat vind ik heel vet.

Lyckle: Een fusie is het.

Jullie treden donderdag in ons kantoor op. Is dat een droom die uitkomt?

Rimer: Absoluut. Honderd procent.

Wat kunnen we van jullie optreden verwachten?

Rimer: Ik weet hoe laat we spelen?

Lyckle: We beginnen een beetje ambient. En dan komt er een beat, denk ik.

Rimer: Ja, dat denk ik ook wel.

En verder nog plannen met ADE?

Lyckle: Nou, Leuk en Ko moeten ook optreden, op dezelfde dag. Daar wil ik graag naartoe.

Leuk! Nou, tot donderdag dan maar en veel succes alvast!

