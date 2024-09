Kenrick is een jongen uit Den Haag die make-up draagt en daar zijn mensen boos over

In Broadly’s beste internetters lees je over blogs, vlogs en instagramaccounts die wij fantastisch vinden, en we vertellen je ook waarom.

Als het kon, ging ik met een gigantische genderwisser door de wereld en gumde ik alle hokjes uit. Helaas werkt het niet zo, maar gelukkig voor mij en de rest van de mensheid zijn er figuren die genderhokjes daadwerkelijk doorbreken – gewoon door zichzelf te zijn.

Een van die mensen is Kenrick David Nicolaas, een jongen uit Den Haag die te vinden is op YouTube en Instagram onder de gebruikersnaam @KenricksLife. Ik kwam hem voor het eerst tegen via een facebookgroep waar we allebei in zitten, en waarin Kenrick af en toe video’s van zichzelf deelde. Ik was gelijk onder de indruk van zijn humor, charme en make-upkunsten, en hieronder leg ik uit waarom.

Maar dat ik fan ben, betekent niet dat iedereen het is; 2017 is blijkbaar nog niet het jaar waarin mensen kunnen accepteren dat andere mensen doen waar ze gelukkig van worden. Of waarin mannen hun genderhokje mogen overstijgen en zich een zogenaamd vrouwenproduct toe-eigenen zonder afgezeken te worden.

Afgelopen week plaatse Kenrick een video waarin hij vertelt dat alle haatreacties hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten, en dat hij het er best zwaar mee heeft. Ter compensatie stel ik voor dat we zijn sociale-media-accounts overstelpen met lieve berichtjes, en laat me je hieronder overtuigen om Kenrick’s Life ook te gaan volgen.

Een jongen die soms make-up draagt

Make-uptutorials zijn heerlijk om naar te kijken: voor mij is het een vorm van kunst met een rustgevende therapeutische uitwerking. En alhoewel make-up voornamelijk verkocht wordt als vrouwenproduct, koppel ik het zelf niet per se aan mijn vrouwelijkheid. Ik voel me niet meer of minder vrouw als ik make-up draag (of als ik hakken aanheb, ongesteld ben of een serie kijk en aan mijn borsten zit).

Dit is niet voor iedereen zo. Jongens die make-uptutorials maken of überhaupt make-up gebruiken, zijn nog te revolutionair voor Nederland anno 2017. Zo grensverleggend zelfs dat je als mannelijke make-updrager gelijk in het hokje ’transgender’ wordt geplempt. Maar Kenrick is geen transgender, legt hij in deze video uit. “Ik ben een jongen die soms make-up draagt,” zegt hij. En zo simpel kan het gewoon zijn.

Kenrick het stijlicoon

Ken je van die mensen waar alles bij staat? Kenrick is zo iemand.

Heb je ooit iemand zo mooi groen haar zien dragen? Kylie wie? De enige K die ik ken is die van Kenrick.

Zelfs mensen die van zichzelf sproeten hebben, heb ik nog nooit zo mooi sproeten zien dragen als Kenrick hier doet. Hetzelfde geldt voor mensen die een bril dragen. Misschien waren sproeten en brillen op de basisschool nog reden om iemand pesten, Kenrick tilt ze naar het hoogste stijl-iconische niveau denkbaar op het internet.

Alles aan deze look is perfect: de contour (die bruine streep op zijn wang die diepte aanbrengt), de highlighter (dat stukje glans op zijn wang), zijn kaaklijn, de roze smokey eyes (donkere oogschaduw), en natuurlijk Kenricks wenkbrauwen: dat zijn een van de mooiste wenkbrauwen die ik ooit heb gezien, en als zelfbenoemd wenkbrauw-connaisseur zegt dat veel.

De dag dat ik ooit zo’n perfecte cut-crease (oogschaduw met een hele scherpe lijn) kan aanbrengen, is waarschijnlijk op de dag dat haters geen comments meer achterlaten op internet. Ik kan geen eens strakke lijn trekken met een pen op papier, laat staan met een kwastje vol oogschaduw op een gezicht. En op deze foto blaast Kenrick ook alle concurrentie binnen de lippen-game omver.

Hier een foto van Kenrick met blonde boxbraids. Echt álles staat deze man.

Kenrick is naast getalenteerd ook hilarisch

Niet alleen is Kenrick gezegend met het vermogen tot uiterlijke variatie waarop iedere kameleon ter wereld stikjaloers is, hij is ook nog eens heel erg grappig. Hij herinnert ons eraan dat je het leven en jezelf vooral niet te serieus moeten nemen.

Bijvoorbeeld in deze tutorial, waarin hij uitlegt hoe je een banaan kunt eten zonder je MAC-lippenstift te verpesten.

Of mijn persoonlijke favoriet, deze video van De Telegraaf, toen Kenrick in de rij stond bij het Beyonce-concert vorig jaar en zijn innerlijke dramaqueen perfect gevangen werd door de videocamera. En deze, waarin hij reageert op het idee dat ‘jongens geen make-up’ dragen door belachelijk veel foundation te doen.

Kenrich is een make-upkoning die doet wat hij wil – dat is niet iets om op te haten, maar om te bewonderen.



