Hoe je de kerst met je familie doorkomt zonder oorlog

Als je dit leest zit je misschien wel in de trein op weg naar je ouders. De ongeschreven regels van het kerstfeest schrijven namelijk niet alleen voor dat je een boom in je huis zet en de daklozenkrantverkoper in het kader van naastenliefde en een onbestemd schuldgevoel een keer niet straal voorbij loopt maar ‘m een paar euro toestopt om die krant vervolgens meteen bij het oudpapier te flikkeren, maar ook dat je met je hele familie samenkomt om met z’n allen aan een tafel te zitten en gerechten te eten die veel te ambitieus zijn voor de culinaire skills van de chef van dienst (waarschijnlijk je moeder).

Er zijn mensen die dit leuk vinden (waarschijnlijk je moeder), maar er zijn handenvol redenen te bedenken om dit specifieke aspect van kerst nog meer te haten dan het feit dat je al 3 weken mentaal kapot gemaakt wordt door de kerstplaylist van Sky Radio. Het vervelende van het kerstdiner met de familie zit ‘m vooral in het verplichte karakter ervan. Natuurlijk hou je van die mensen, maar het idee dat het vooral leuk en gezellig moét zijn zorgt er bij voorbaat al voor dat het hele gedoe in gierende vaart op heibel afstevent, hoe gezellig de kerstkransen er ook bijhangen.

Ondanks het hele vrede-op-aarde-idee dat aan kerst kleeft, zou het niet voor het eerst zijn als een kerstdiner zeer grimmig uitpakt, omdat er mensen ruzie krijgen over bijvoorbeeld iets doms als politiek, of omdat zich ergens halverwege de avond opeens de herinnering opdringt aan die keer dat je grote broer al je savefiles van Pokémon Fire Red had verwijderd, en je uit blinde haat alleen nog maar over al zijn slechte karaktereigenschappen kunt nadenken.

Om te voorkomen dat je straks, als het hele kerstgedoe voorbij is, terugkijkt op de feestdagen en alleen maar rokende puinhopen en verbroken familiebanden ziet, zijn hier een paar tips om er – hopelijk – voor te zorgen dat je het kerstdiner doorkomt zonder dat er een oorlog uitbreekt.

Speel geen Monopoly

Omdat het eten van een kerstdiner hooguit een uur of drie in beslag neemt en een dag nog 19 andere uren telt, zit je je tijdens kerst bij je familie het grootste gedeelte van de tijd gruwelijk te vervelen. Er gaat een moment komen waarop iemand voorstelt om dan maar een potje Monopoly te spelen, gezellig net als vroeger, maar dit is een val en trap er niet in. Vroeger waren die potjes Monopoly namelijk ook helemaal niet gezellig. Monopoly is niet alleen een spel dat de walgelijke praktijken van huisjesmelkers in een veel te zonnig daglicht stelt – vastgoedspeculatie is geen spelletje! – maar er is misschien wel nog nooit een spelletje Monopoly niét in ruzie en huilen geëindigd. Wat je dan wel moet doen met al die lege uren? Gewoon: je vervelen. Lees het ledenblad van de ANWB dat je ouders vast wel ergens hebben liggen, en ontdek dat je vermoedens over hoe saai georganiseerde bootreizen over de Rijn zijn helemaal kloppen.

Gun jezelf de tijd om uitgebreid te masturberen op je kinderkamer

Je kinderkamer is sinds je niet meer thuis woont misschien veranderd in een rommelhok of ‘studeerkamer’, maar het blijft jouw kinderkamer. De kamer waar je duizenden keren in gemasturbeert hebt. Put uit die ervaring, en trek je op een bepaald moment terug om even een dutje te doen, en met een dutje doen bedoel ik dat je op die kinderkamer gaat liggen, op je telefoon porno kijkt en het enorm op een masturberen zet. Niet alleen voel je je weer even helemaal kind, van masturberen word je sowieso zen. Vergeet niet na afloop het tabblad vol gore seks op je telefoon weer te sluiten, want als je straks iets op je telefoon aan je stiefmoeder wil laten zien en je moet eerst nog even snel een tabblad met ‘step mom fucked by sons huge dick’ wegklikken zou dat zomaar tot enig ongemak kunnen leiden.

Doe geen drugs

Luister naar je moeder: doe geen drugs. Als je je slecht voelt kan je het idee krijgen dat drugs er – weliswaar zeer tijdelijk – voor zorgen dat je je beter voelt, maar deze vlieger gaat met kerst niet op. De kalkoen is echt al wel droog genoeg als je niét bij de borrel een puntje coke had genomen om de scherpe randjes eraf te halen en zelfs een beetje blowen is niet aan te raden, want hoewel ‘zorgen dat je niet te stoned overkomt’ een leuk spelletje is om te spelen, en de kans dat je zin krijgt om met je oom te discussiëren over de ‘migratiecrisis’ als je high als fuck ben erg klein is, zijn de poppen pas echt aan het dansen als je eerdergenoemd spelletje ‘hopen dat je ouders niet doorhebben dat mijn ogen niet opeens zo bloeddoorlopen zijn door een acute dubbele oogontsteking maar door softdrugsgebruik’ verliest.

Koop al je kerstcadeaus op AliExpress

Luister niet naar Arjen Lubach (sowieso een goed advies), en koop al je kerstcadeaus op AliExpress. Dat scheelt je niet alleen geld, het zorgt er ook voor dat je een goed onderwerp hebt om met z’n allen op te haten. De op afstand bestuurbare auto die je kocht voor je nichtje (voor 3 euro 50) is al na dertig minuten stuk en de kerstballen die je ter verhoging van de feestvreugde uit China had laten komen waren allemaal al kapot voor je de doos opende. Dat wist je natuurlijk allemaal al van tevoren, maar nu heb je iets waar jij én de rest van de familie een hele avond lang over kan klagen. Onthoud: zolang je met z’n allen op iets anders aan het zeiken bent, ben je niet over elkaar aan het zeiken en zo houd je het gezellig.

Lieg veel

Het eten is heel lekker. Het is heel gezellig. Het gaat goed op school. Ja, ik heb oma een kaartje gestuurd voor haar verjaardag. Oh, heeft ze dat niet ontvangen? Gek zeg, dan zal het wel kwijt zijn geraakt in de post. Ik ga dit jaar een beetje rustig aan doen met oud en nieuw. Nee, ik heb inderdaad nog steeds geen vriend, maar ik vind het wel prima zo, het leven als vrijgezel. Staat je goed, die blouse.