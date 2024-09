Kerst komt vroeg dit jaar met de nieuwe EP van Yung Lean

Het is Yung Lean gelukt om relevant te blijven door volledig in te zetten op zijn karakteristieke nostalgische raps. Met Warlord leverde hij het eerste bewijs dit jaar, daarna kwam zijn bijdrage aan Frank Oceans Blonde en hij bevestigt zijn positie in hiphop zojuist met de nieuwe, onaangekondigde EP Frost God.

Op de nieuwe plaat hoor je de zoete track Hennessy & Sailor Moon, een verse van A$AP Ferg op Crystal City en de meest malse beats waar je Yung Lean ooit op hebt horen rappen. Er is ook een nummer met de naam Kirby, dan weet je dat alvast. Beluister Frost God hieronder.